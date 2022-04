Di barattoli di vetro ne acquistiamo tanti e ci capita spesso di volerli riutilizzare come contenitori, oppure per abbellire casa o giardino con il riciclo creativo.

Oltre a lavarli bene, ci tocca dover eliminare l’etichetta incollata sul vetro. Potrebbe sembrare una cosa banale, ma alla fine ci accorgiamo che non è affatto semplice levarla. Occorre tempo e il più delle volte, i residui di colla non riescono a togliersi in modo completo.

Esistono dei semplici trucchi da poter attuare, per eliminare velocemente e in modo efficace per togliere le etichette dai barattoli di vetro usando dei metodi naturali.

Bicarbonato e olio

Togliere l’etichetta e lasciare il barattolo asciutto. Mischiare due parti uguali di bicarbonato e un olio qualsiasi da cucina. Versare la soluzione ottenuta su della carta assorbente da cucina, e strofinare sui residui di colla e di carta. Attendere una ventina di minuti, il tempo necessario affinché l’olio penetri e faccia sciogliere la colla e la carta.

Munirsi di spugnetta ruvida e strofinare di nuovo sulla colla.

Togliere le etichette dai barattoli di vetro non è mai stato così semplice come con questi metodi che tutti possono utilizzare. Acqua calda e aceto

Riempire una bacinella oppure il lavandino, con acqua calda e versare un po’ di sapone e di aceto. Immergere il vasetto di vetro per una decina di minuti, e poi con una spugnetta abrasiva eliminare l’etichetta e la colla.

Il fon

Si potrebbero staccare le etichette dal vetro avvalendosi del fon.

Utilizzarlo a una distanza molto ravvicinata, cioè a circa due o tre centimetri. Effettuare movimenti circolari col fon e man mano staccare l’adesivo. Procedere in questo modo, fino a quando l’adesivo si sarà completamente staccato.

Eventuali residui di colla possono essere rimossi con dell’alcol. Spruzzarlo sulla colla lasciarlo, agire per alcuni minuti, strofinare con della carta assorbente.

Lettura consigliata

Le mani svelano la nostra età e non basta solo un sapone naturale a renderle perfette