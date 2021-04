Pulire casa, ammettiamolo, non sempre è piacevole, anzi spesso dobbiamo metterci impegno e volontà per iniziare il lavoro.

Dobbiamo spesso fare i conti, oltre che col calcare che si trova sui vetri delle docce, anche con quello presente su pentole, rubinetti o lavatrici.

Non è bello da vedere ed è ancora più fastidioso eliminarlo, infatti è molto difficile da scrostare e rimuovere definitivamente.

In questo articolo sveleremo che è possibile eliminare il calcare semplicemente e senza ricorrere a prodotti chimici che possono rivelarsi dannosi

Niente più calcare in casa grazie a questo straordinario ingrediente di cui non potremo più fare a meno, scopriamolo assieme.

Aceto di vino

Questo prodotto, soprattutto quello bianco, è ottimo per tutti i materiali, li rende puliti e brillanti in poco tempo.

Esattamente, questo prodotto è utilissimo non solo per condire i piatti ma per la sua estrema versatilità.

Quando ci concentriamo sulla pulizia delle superfici, basterà sciogliere l’aceto in una bacinella, facendo attenzione con le quantità dell’acqua che non devono essere eccessive.

Dopo che l’aceto sarà disciolto completamente, strofiniamo con una spugna morbida e lasciamo agire per un paio di minuti.

Risciacquiamo con dell’acqua tiepida e, se l’odore dell’aceto è troppo forte sarà sufficiente lasciare le finestre aperte per qualche minuto per mandarlo via.

Con l’aceto possiamo persino eliminare il calcare della nostra macchinetta per espresso e dei filtri del lavandino, è veramente incredibile la sua efficacia.

Prevenzione

È fondamentale, per evitare la formazione del calcare, adottare dei piccoli accorgimenti quotidiani.

Per esempio, per quanto riguarda i sanitari basterà munirsi di un panno con cui asciugare sempre le superfici ed evitare che le gocce creino macchie.

Per evitare che il calcare danneggi sia il box doccia sia le nostre pareti interne è consigliato munirsi di un tergi vetro da passarci sopra dopo il suo utilizzo.

Niente più calcare in casa grazie a questo straordinario ingrediente di cui non potremo più fare a meno, è indispensabile per le sue incredibili proprietà.