Il cellulare è parte integrante della nostra quotidianità. E su questo non c’è dubbio. Ma ci sono ancora delle azioni che compiamo che mettono a rischio la nostra sicurezza e quella dello smartphone. E, proprio per questo motivo, dobbiamo sempre essere aggiornati e ben informati.

Perciò, vediamo i tre errori che tutti noi commettiamo ogni giorno con il telefono ma che non andrebbero assolutamente mai fatti.

Usare reti Wi-Fi pubbliche non protette

In tantissimi hanno l’accesso alla rete Wi-Fi pubblica della propria città. Oppure, utilizzano quelle dei bar, dei ristoranti e delle librerie che non hanno bisogno di password. Questa è un’azione che comporta dei rischi di cui dobbiamo essere coscienti. Infatti, le informazioni che vengono condivise su questo genere di reti, possono essere raggiunte da chiunque. Facciamo attenzione quindi!

Pubblicare gli aggiornamenti geolocalizzati per accedere a servizi e applicazioni

Non tutti sanno che aggiornare sempre la propria posizione sul geolocalizzatore non è esattamente una buona idea. In generale, questa è necessaria per avviare Maps. Oppure per inviare la nostra posizione ad un amico. Ma dovremmo evitare di permettere ad applicazioni di cui non conosciamo la sicurezza di accedere al nostro geolocalizzatore. Invece, tanti di noi accettano l’opzione per poter scaricare il programma che gli serve. È un errore che, per la nostra sicurezza, dobbiamo assolutamente evitare.

Procrastinare e rimandare l’aggiornamento delle applicazioni mentre il nostro telefono si sforza

Molti di noi non hanno impostato l’opzione dell’aggiornamento automatico delle applicazioni. Questa è una scelta rispettabilissima. Ci sono, infatti, delle app che probabilmente vogliamo eliminare o da mettere in standby. E quindi sarebbe inutile aggiornarle. Ma questo crea un problema al nostro cellulare. Infatti, quando non eseguiamo un aggiornamento necessario, facciamo sforzare maggiormente il nostro telefono, rallentandolo. E, soprattutto, non potremo avere maggiori garanzie riguardo la privacy.

Quindi, ora conosciamo tutti i tre errori che tutti noi commettiamo ogni giorno con il telefono ma che non andrebbero assolutamente mai fatti. Cerchiamo di non commetterli più e di badare alla salute del nostro telefono e alla nostra privacy!

