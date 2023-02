Niente più bollette salate ora che ho scoperto il trucco delle finestre modalità inverno

Da poco tempo ci sono sul mercato degli infissi che consentono la microareazione. Questo sistema è praticamente una sorta di piccola apertura della finestra che consente un ricambio di aria.

Alcuni sono favorevoli a questa novità perché ritengono sia salutare avere un costante ricircolo. Altri sono fermamente contrari per diversi motivi che vedremo. Specialmente in un periodo di rincari per quanto riguarda le bollette del gas, come possiamo fare per risparmiare?

Niente più bollette salate ora che sai come fare per avere infissi a risparmio energetico

Avere uno spiffero sempre presente nelle tue stanze consente sicuramente di avere maggiore ossigenazione dell’aria. Tuttavia il risparmio energetico ed economico non sarebbe più una priorità.

Inoltre rischieresti di creare muffa e condensa, perché si andrebbero ad annidare proprio nei punti più freddi creati dall’aria che entra dal perimetro della finestra. Meglio spalancare le finestre per alcuni minuti favorendo un adeguato ricambio e poi sistemare gli infissi come vedremo tra poco.

Un altro dettaglio non trascurabile che fa propendere alcuni per gli infissi senza microareazione è la sicurezza. Infatti solo alcuni marchi più famosi hanno ideato un sistema che consenta di tenere la finestra in questa modalità senza rischiare intrusioni. Queste finestre più sicure costano però molto di più rispetto agli infissi con il metodo standard.

Come mettere le finestre in modalità invernale

È chiaro quindi che per massimizzare il calore e minimizzare la spesa di riscaldamento dobbiamo chiudere al meglio i nostri infissi. Ho scoperto da poco che esiste un sistema per serrarli al meglio.

Se gli spifferi provengono dal telaio della finestra puoi ovviare applicando del silicone e facendo attenzione ad eliminare gli eccessi con una lametta. Sempre con il silicone o con dello stucco puoi chiudere le fessure eventualmente esistenti tra muro e cassonetto delle tapparelle. Oltre a queste accortezze puoi anche sigillare i tuoi serramenti. Apri la finestra e segui alcuni semplici passaggi.

Un rimedio a costo zero per eliminare gli spifferi

Una volta aperta la finestra troverai un piccolo rullo o perno di metallo. Questo deve essere regolato, ma in che modo?

Devi stringere la vite al telaio di circa 90 gradi. Potresti avere difficoltà a farlo con le mani. In questo caso serviti di un cacciavite o di una pinza. Devi ruotarlo come se lo dovessi avvitare. Niente più bollette salate ora che hai scoperto questo segreto dei tuoi infissi. Muovendo il rullo la guarnizione viene compressa di più o di meno, consentendo un passaggio d’aria diversificato a seconda della stagione.

Un aiuto ulteriore al risparmio energetico arriva dalle pellicole solari isolanti per finestre. Basta applicarle sui vetri per stare più caldi in inverno e freschi in estate. Una pellicola 1,5 metri x 1,5 metri costa circa 15 euro. Sono facili da applicare e non lasciano segni sulle finestre in quanto dispongono di una chiusura in velcro o di biadesivo.