Opinioni su pro e contro delle stufe combinate legna pellet

Qualsiasi sistema di riscaldamento presenta vantaggi e svantaggi. Considerando la congiuntura negativa in tema di energia, intendiamo fornire una guida chiara ed esaustiva in merito alle stufe ibride, alimentate sia a legna che a pellet.

Andiamo verso un inverno che vedrà un innalzamento dei prezzi dei combustibili e le bollette potrebbero arrivare alle stelle.

Naturalmente non si può restare all’addiaccio e quindi si può considerare questa alternativa che ha dalla sua parte la versatilità.

Opinioni su pro e contro delle stufe ibride e la loro capacità di riscaldamento

Le stufe combinate di nuova generazione possono essere considerate a tutti gli effetti delle termostufe. Sono provviste di una scheda elettronica che consente di regolare la combustione, proprio come accade con i comuni impianti di riscaldamento a gas metano.

Hanno anche la possibilità di essere programmate e potrebbero produrre acqua calda sanitaria o acqua calda da immettere nei termosifoni. Ciò è possibile grazie a differenti tipi di allaccio che si utilizzano per questo tipo di stufa.

Esistono molti tipi di stufe ibride, capaci di arredare le abitazioni con gli stili più vari. Si può scegliere tra le classiche stufe ad angolo, oppure quelle in maiolica molto più imponenti. Ci sono anche design moderni, come quelli delle stufe in vetro o in acciaio disponibili anche sospese.

La potenza della stufa dovrebbe essere attorno ai 28-30 kW per poter riscaldare un’intera casa e produrre acqua calda.

Vantaggi e svantaggi della stufa ibrida legna pellet

Molte le opinioni su pro e contro delle stufe ibride legna/pellet. Scegliere questo tipo di stufa significa combinare i vantaggi di entrambi i tipi di combustibile e scegliere quello con il minor costo sul mercato. Ci saranno infatti molte oscillazioni sui prezzi di legna e pellet e, potendo scegliere, risparmieremo.

Associando la stufa combinata con dei pannelli solari e con un puffer che consenta di immagazzinare l’energia prodotta in eccesso, il risparmio sarebbe massimo. Con un sistema combinato arricchito da queste soluzioni sarebbe difficile trovare degli svantaggi. Le stufe combinate più innovative hanno anche un altro vantaggio. Possono essere usate anche in estate per la produzione di acqua calda. Funzionano infatti come una caldaia a metano.

Probabilmente il fattore che incide negativamente su questa scelta è il costo iniziale. Il prezzo delle stufe adatte a riscaldare una casa grande e idonee anche alla produzione di acqua calda varia da 3.500 a 6.500 euro. Si potrebbe trovare una soluzione di compromesso acquistando stufe combinate legna e idro pellet, con un costo che oscilla tra 2.500 e 4.000 euro.

Caratteristiche delle stufe a idro pellet

L’idrostufa è un generatore di calore che si collega all’impianto idraulico. Questa scambia più calore con l’acqua che con l’ambiente. Con il sistema pellet idro la casa verrebbe riscaldata attraverso l’acqua dei termosifoni o dell’impianto a pavimento a cui viene collegata.

Nel caso scegliessimo una stufa combinata legna e pellet idro, avremmo comunque la possibilità di scegliere di riscaldare gli ambienti con la legna da ardere.

Ovviamente i prezzi di legna e pellet seguono le regole del mercato. Essendoci in questo momento una richiesta maggiore, anche i prezzi sono saliti. Il pellet ha visto aumentare il prezzo al chilogrammo da 0,40 a 0,80 centesimi di euro. Un raddoppio che comunque consente di valutare come conveniente questo combustibile rispetto al gas metano. Lo stesso dicasi per la legna da ardere.

Quali sono le caratteristiche delle combinate

Leggendo le opinioni su pro e contro delle stufe ibride, sarà possibile individuare le migliori e scegliere tra queste.

Questa guida intende evidenziare le caratteristiche che dovrebbero avere le migliori stufe legna pellet. Dovremmo scegliere una stufa di ultima generazione che offra un’ottima combustione sia con le legna che con il pellet. Inoltre le stufe più nuove hanno l’accensione e lo spegnimento programmabile anche tramite App o Bluethoot. Offrono un funzionamento continuo e sono in grado di passare da un combustibile all’altro garantendo un calore costante. Dovremo anche valutare la dimensione del focolare che deve essere sufficientemente grande da garantire l’inserimento della legna in maniera agevole. Ideali anche le stufe che consentono di posizionare lo scarico dei fumi a filo muro, così da sfruttare al massimo lo spazio disponibile.

Ricordiamo inoltre che sono previste agevolazioni fiscali per l’acquisto di un sistema di riscaldamento che consenta un efficientamento energetico.