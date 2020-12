Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In commercio esistono infiniti tipi di balsamo per capelli. Sono state inventate formule diverse adatte a ogni tipo di chioma, dai capelli grassi, ai secchi, ai fini, ai ricci. Ma come tutti avremo fatto esperienza, non è mai facile trovare la marca di balsamo che veramente soddisfa i nostri gusti e fa risaltare il nostro tipo di capelli. Per questo, molte persone hanno deciso di rinunciare completamente al balsamo comprato in negozio, e hanno invece scelto il fai da te.

L’obiettivo di avere capelli idratati, morbidi e lucenti, ma mai unti, può essere raggiunto utilizzando anche i prodotti semplici e naturali che abbiamo in casa.

Creare un balsamo in casa è in realtà facilissimo, e potremo regolarci con dosi e tempi di posa per dare ai nostri capelli esattamente quello di cui hanno bisogno.

Ecco come ottenere capelli morbidi, lucenti e seducenti senza usare il balsamo.

L’olio di semi di lino è un sostituto perfetto per il balsamo

In realtà il balsamo comprato in negozio può essere sostituito con risultati straordinari da un solo ingrediente: si tratta dell’olio di lino. L’olio di lino non solo è preziosissimo in cucina grazie alle sue proprietà nutritive, ma ha anche molti usi in cosmetica, soprattutto per i capelli. L’olio di lino è infatti molto indicato per chi ha capelli secchi o che si spezzano facilmente, e usato sulla nostra chioma ci regala dei capelli lucenti e idratati, ma senza lasciarli mai unti.

Vediamo dunque come usare l’olio di lino per avere capelli morbidi, lucenti e seducenti senza usare il balsamo.

Utilizzarlo prima dello shampoo

Non basta mettere un po’ di olio di lino sui capelli a caso: c’è una tecnica ben precisa per ottenere i risultati migliori. Innanzitutto, quando siamo nella doccia, bagniamo accuratamente i capelli. Poi, prima di fare lo shampoo, prendiamo un po’ di olio di lino e cominciamo a distribuirlo con attenzione sui capelli partendo dalle punte. Distribuiamo l’olio su tutta la lunghezza dei capelli, ad eccezione che sul cuoio capelluto, dove generalmente i capelli sono già idratati dagli oli naturali della pelle. Lasciamo in posa per qualche minuto. Poi procediamo normalmente con lo shampoo. Non ci sarà bisogno di utilizzare il balsamo.

Ecco il segreto per capelli morbidi, lucenti e seducenti senza usare il balsamo. Per mantenere i capelli idratati, è anche importantissimo proteggerli dal sole, ecco una crema solare naturale per i capelli.