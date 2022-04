La forte incertezza che sta attraversando i mercati europei non accenna a ridursi. Anche oggi le Borse hanno chiuso quasi tutte con il segno meno, anche se in ripresa rispetto ai cali di metà mattinata. Si salva Piazza Affari, che termina la seduta in leggero rialzo grazie allo spunto di alcuni titoli protagonisti della giornata odierna.

La seduta di oggi delle Borse europee può essere divisa in due parti. Nella prima parte, durata fino all’apertura di Wall Street, i principali listini europei si sono mantenuti in territorio negativo. L’andamento contradditorio degli indici azionari americani nella seduta di ieri ha pesato sulle prime ore delle contrattazioni in Europa. Ieri la Borsa USA, dopo una partenza al rialzo, ha progressivamente perduto terreno per poi chiudere in perdita.

Questo andamento ha creato molta incertezza sui listini targati UE fino all’apertura di Wall Street. Il nuovo avvio positivo della Borsa americana ha permesso ai listini europei di recuperare un po’ di terreno nelle ultime due ore di contrattazione. Al termine della seduta l’indice Euro Stoxx 50 ha chiuso in calo dello 0,1%. La Borsa tedesca ha fatto peggio, accusando un calo dello 0,3%. La Piazza di Londra e la Borsa di Parigi hanno realizzato un rialzo appena inferiore allo 0,1%.

A Piazza Affari 3 titoli schizzano al rialzo e salvano la Borsa di Milano ma il mercato azionario rimane debole

Ancora una volta il nostro listino ha chiuso meglio delle altre principali Borse europee. La Borsa di Milano ha avuto un andamento negativo fino alle 15.30, ma dopo l’apertura di Wall Street i prezzi hanno invertito il trend. L’indice maggiore di Piazza Affari alla fine della seduta ha chiuso in rialzo dello 0,2%. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha terminato a 24.722 punti.

A Piazza Affari 3 titoli hanno tenuto oggi a galla la nostra Borsa nella penultima seduta della settimana. Sul paniere delle blue chip Iveco, Banco BPM e Telecom Italia sono stati i tre titoli con le performance migliori. Iveco spicca su tutti, grazie a una chiusura in rialzo del 6%. Per l’azione, che ha perso quasi il 45% da inizio gennaio, sembra arrivato il momento del recupero.

Banco BPM ha chiuso in rialzo del 3,3%. L’acquisizione di Credit Agricole del pacchetto azionario del 9,18% della banca italiana influisce ancora positivamente sul titolo. Anche Telecom Italia torna a salire. Il titolo chiude in rialzo del 3%, grazie ad una indiscrezione che ha spinto gli operatori ad acquistare le azioni. Il fondo Apax e la società telefonica francese Iliad sarebbero interessati all’acquisizione dell’area consumer di Tim.

Approfondimento

Il punto sui mercati