I famosi calzini spaiati che spariscono magicamente in realtà potrebbero finire tutti in un solo posto. Il famigerato filtro della lavatrice che ha proprio questa funzione importantissima. Recuperare eventuali oggetti che fuggono dal cestello e bloccarli prima che facciano danni.

Il filtro ha la funzione di trattenere i residui solidi di ogni tipo che potrebbero finire nell’acqua di scarico. È ovvio quindi che un filtro eccessivamente sporco o intasato potrebbe essere un grosso problema. Non potendo svolgere la sua funzione alcuni di questi oggetti potrebbero rovinare la lavatrice. Causando perdite di acqua o addirittura danneggiando la pompa di scarico. Quindi diventa essenziale procedere alla pulizia abituale del filtro.

In tanti sbagliano e allagano il pavimento senza sapere che esiste un trucco per pulire il filtro intasato della lavatrice

La corretta manutenzione dei nostri elettrodomestici ci permette di preservarli e utilizzarli a lungo. Non basta accenderli, utilizzarli e augurarsi che non si rompano mai, dobbiamo prendercene cura.

Una lavatrice ben tenuta può durarci davvero anni e anni. Uno dei passaggi fondamentali per il corretto funzionamento della lavatrice è utilizzare l’anticalcare. Non usiamo prodotti non adatti ma affidiamoci sempre alle indicazioni del produttore dell’elettrodomestico. Non solo aggiungiamo il prodotto nello scompartimento giusto per evitare di danneggiare la lavatrice.

Come pulire il filtro

In generale ormai in tanti sanno dove si trova il filtro della lavatrice. In basso solitamente a destra troviamo uno sportellino tondo. Aprendolo vedremo una sorta di maniglia circolare e un piccolo tubicino di fianco.

A questo punto, posizionando in corrispondenza del filtro circolare una bacinella si svita e si lascia uscire l’acqua. Poi si estrae il filtro e si procede alla pulizia sotto acqua corrente, controllando che non sia ostruito il suo alloggiamento. Ma a volte, soprattutto se il filtro era intasato, l’acqua che fuoriesce è troppa. Non tutta finisce nella bacinella, ma fuoriesce anche sullo sportellino allagando non poco a terra.

La soluzione a questo problema comune

Un modo per evitare di metterci lì ad asciugare l’acqua riversata a terra c’è. Come abbiamo detto prima di fianco al filtro c’è un tubicino. Magari non l’abbiamo notato ed essendo inserito bene all’interno pensavamo fosse altro. Ecco quel tubicino serve proprio per drenare tutta l’acqua in eccesso che si è depositata nella lavatrice.

Basterà estrarlo leggermente e togliere il tappo presente. Mettere una bacinella sotto e lasciare che l’acqua fuoriesca ma prima di svitare il filtro. E poi procedere con la normale pulizia del filtro senza rischiare di allagare il pavimento.

Ecco, abbiamo visto che in tanti sbagliano e allagano il pavimento senza sapere che i produttori delle lavatrici ci avevano già pensato. Un trucco che vale davvero oro e ci risparmia fatica inutile. Una volta finito di drenare l’acqua riposizioniamo bene il tappo e spingiamo bene il tubo nella sua posizione originale.

