Quando si innamora la donna Ariete secondo Artemide e che cosa la fa letteralmente impazzire di gioia

La donna Ariete è divertente, emancipata, audace, impulsiva, porta avanti le due idee, raggiunge i suoi obiettivi e realizza i suoi piani con forza e grande spirito di iniziativa. Difficilmente fa confusione o sbaglia una valutazione, riconosce con onestà gli errori e li corregge. Come si conquista il cuore di un segno che ha tante qualità?

Il segno dell’Ariete è un segno positivo perché associato al Fuoco, questi segni sprigionano energia ed entusiasmo tipici della costellazione Aries piccola ma luminosa. Il carattere deciso dell’Ariete mette in allerta i partner. Basta un litigio per rovinare la storia d’amore, la donna Ariete è abbastanza passionale da innamorarsi di nuovo e in fretta dopo la rottura, ma solo se trova la persona giusta.

Ci accorgiamo che il segno dell’Ariete si sta innamorando quando comincia ad attirare l’attenzione della persona a cui è interessata. Di solito non chiama così spesso, non condivide così spesso, non coinvolge gli altri in diverse attività. Le differenze si fanno notare, la donna Ariete diventa allegra, scherza e si apre e i suoi comportamenti potrebbero venire fraintesi. Qualche chiamata di troppo, qualche visita inaspettata, i partner all’inizio potrebbero essere intimiditi, fino a che non capiscono la natura della persona e l’energia che si nasconde dietro queste iniziative.

Pochi contrasti

Quando si innamora la donna Ariete? Secondo la dea Artemide succede quando vede la possibilità di creare una relazione armoniosa, quando il suo carattere costruttivo e distruttivo allo stesso momento si placa. Si innamora quando può dominare all’interno della coppia, quando può vivere la storia senza compromessi, l’Ariete si innamora in fretta e allo stesso modo si raffredda.

Il segno ha relazioni tranquille con Gemelli, Bilancia e Acquario, passioni veloci con Toro, Vergine e Capricorno, feeling con Sagittario e Toro. Non lega invece con Cancro e Pesci che hanno un temperamento simile e tendono al contrasto. L’abitudine a comandare e a prevalere non è facile da accantonare per amore, se vogliamo conquistare una donna Ariete dobbiamo essere pazienti. Dobbiamo non farla aspettare, non minare l’autostima con critiche inutili e ripetute, non contrastare la volontà incrollabile di fare le cose. La maniera migliore per stare vicino a questo segno è supportare e completare. Cerchiamo di arrivare dove loro non possono soprattutto quando sono stanche e provate dagli sforzi.

Quando si innamora la donna Ariete e come dobbiamo amarla

Questo da gioia alle donne Ariete. Si sono tanto impegnate e non sono riuscite a finire un lavoro. La loro natura direbbe di continuare fino allo stremo. Quando si riposano interveniamo e facciamo fare un passo avanti all’attività in cui si stanno impegnando. Al loro risveglio, riposate e pronte a ripartire, troveranno dei passi avanti fatti da voi. Questo le renderà pazze di gioia e amore e soprattutto conquistate dall’atteggiamento costruttivo.

Ogni volta che sarete al loro fianco durante una difficoltà, ogni volta che in un momento di debolezza sostituirete alla critica l’incoraggiamento, una parte del loro cuore diventerà vostro. La donna Ariete porta tanta felicità nella vita delle persone però è necessario incanalarsi nei binari giusti. Se decidiamo di vivere accanto a una donna Ariete dobbiamo riuscire a completarla e non a porci come un’alternativa. Lei farà le cose a modo suo e noi dovremo essere pronti a essere sempre dalla sua parte.

