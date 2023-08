Sei nata nel 1957 ma non raggiungi i 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia nel 2024? niente paura, c’è una misura che sembra su misura per te, anche se devi rispettare alcune condizioni. Casalinga in pensione? Ecco quando 15 anni di contributi possono bastare.

Ed oggi vedremo di spiegare come una donna nel 2024 potrebbe andare in pensione anche se da 30 anni non lavora più e fa semplicemente la casalinga. La misura in questione è la prima deroga Amato.

Casalinga in pensione? ecco quando 15 anni di contributi possono bastare anche per te

Il fatto che anche la pensione di vecchiaia è difficile da centrare, dimostra come il sistema pensionistico è da riformare. Per esempio 20 anni di contributi, che sono la soglia contributiva da centrare per le pensioni di vecchiaia ordinarie, anche a 67 anni non bastano a chi non ha contributi versati prima del 1996. Perché i contributivi (come si chiamano quelli con carriera iniziata dopo il 1995), devono anche ottenere un assegno pari o superiore a 1,5 volte l’assegno sociale per maturare il diritto alla pensione.

Figuriamoci chi non raggiunge i 20 anni quali scarse opportunità di pensionamento ha. Eppure una misura esiste, e si chiama prima deroga Amato. Uno strumento che ai 67 anni di età chiede solo di aggiungere 15 anni di contributi. Ma è una misura non priva di ulteriori condizioni.

Con 15 anni di contributi, ecco quando diventa realtà

La prima deroga Amato ancora per pochi anni consentirà il pensionamento con 15 anni di contributi. Perché per questioni anagrafiche saranno sempre meno i lavoratori che al 1992 hanno completato già 15 anni di contributi senza poi arrivare ai fatidici 20 anni.

Per esempio, chi è nato nel 1957 casalinga ma non solo, può aver lavorato a partire dai 18, 19 o 20 anni per poi arrivare, dopo 15 anni di carriera, a dire basta e passare a fare altro. In questo caso si tratta di soggetti che hanno 15 anni di contributi maturati al 31 dicembre 1992, che è il requisito che serve per accedere, a 67 anni, alla pensione di vecchiaia in deroga Amato. Quindi, nel 2024, una casalinga che ha questa carriera giovanile, prima di essere diventata moglie, madre e così via dicendo, può accedere alla sua pensione di vecchiaia anche senza aver raggiunto il requisito minimo della pensione di vecchiaia ordinaria (20 anni di contributi).

Lettura consigliata

Pensioni, ecco i metodi leciti per farla aumentare di importo, fai questo anche tu e prenderai di più