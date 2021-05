Chi utilizza un’asciugatrice in casa sa bene quanto sia comodo questo elettrodomestico e quanto tempo faccia risparmiare nella faccende domestiche. Per sfruttare al massimo le funzionalità di questa macchina, è possibile impiegare alcune soluzioni fai-da-te che ottimizzano anche i tempi per la stiratura. Nessuno userà più il ferro da stiro per stirare magliette, pantaloni e camicie grazie ad un formidabile trucco con la stagnola tanto semplice quanto efficace. Vediamo d seguito di cosa si tratta e come un semplice foglio di alluminio possa aiutare nelle faccende domestiche.

Quali vantaggi offre l’elettrodomestico e come utilizzarlo al meglio per non dover stirare più

L’uso dell’asciugatrice presenta numerosi vantaggi: elimina l’umidità in casa causata da panni stesi negli ambienti domestici; rende il bucato più morbido e profumato ed evita fastidiosi passaggi per l’asciugatura dei panni. Inoltre, un uso sapiente di questo elettrodomestico non prevede consumi eccessivi. Lo abbiamo illustrato nell’articolo “Quanto consuma un’asciugatrice e quale conviene comprare per risparmiare sulle bollette”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

A questi numerosi vantaggi, a volte però potrebbero associarsi alcuni piccoli “effetti collaterali” nell’uso dell’asciugatrice. Un esempio riguarda proprio l’elettricità statica della quale si caricano gli indumenti dopo un ciclo di asciugatura. Questo problema si potrebbe facilmente risolvere grazie ad un sistema casalingo del tutto semplice.

Nessuno userà più il ferro da stiro per stirare magliette, pantaloni e camicie grazie ad un formidabile trucco con la stagnola

La riduzione dell’elettricità statica negli indumenti contribuisce a renderli più morbidi, migliorando l’effetto dell’ammorbidente sui tessuti. Questo aspetto non è affatto trascurabile se si pensa che avere degli indumenti più morbidi significa ridurre i tempi per la stiratura. Per ottimizzare il lavoro dell’asciugatrice e ridurre questo piccolo inconveniente si potrà inserire all’interno del cestello una pallina di allumino insieme ai panni da asciugare.

Tutto quello che si deve fare è prendere un foglio di alluminio e formare una pallina delle dimensioni di quelle da tennis. Inserirla nel cestello prima di avviare il ciclo di asciugatura. L’alluminio, grazie alle sue caratteristiche, riduce le interferenze statiche migliorando i processo di asciugatura. Tale effetto aumenta la morbidezza dei panni che si possono estrarre dal cestello con un effetto quasi stirato. Questo semplice trucco non solo è molto efficace, ma consente di utilizzare la stessa pallina di alluminio per moltissimi cicli. Davvero nessuno userà più il ferro da stiro per stirare magliette, pantaloni e camicie grazie ad un formidabile trucco con la stagnola.

Approfondimento

Ecco dove non si dovrebbe mai tenere questo elettrodomestico per non rischiare bollette salatissime