In moltissime famiglie italiane si ha l’abitudine di comprare il pane al supermercato o presso un panificio nei pressi di casa. I più fortunati hanno la possibilità di acquistare ogni giorno pane fresco dal banco del panettiere. E magari di gustare il particolare sapore della cottura in un forno a legna. Molti altri consumatori per ragioni di tempo non possono che acquistare un prodotto che deve conservarsi a lungo. Pertanto spesso nel carrello della spesa finisce del pane in cassetta che almeno in superficie presenta un po’ di alcool etilico.

Ovviamente si tratta di un alcool di tipo alimentare che funge da antimicrobico ed è presente in quantità minime per non nuocere alla salute. Ma al di là di garanzie e rassicurazioni dall’industria alimentare resta una soddisfazione impareggiabile preparare da sé alcune pietanze. E di sicuro è sorprendente quanto costa la macchina per fare il pane in casa e quanti soldi si risparmiano in un anno.

Chi ha problemi di sovrappeso o semplicemente deve tenere a bada i livelli di glicemia farebbe bene ad evitare il consumo di farine raffinate. Le conseguenze sullo stato di salute psicofisico non tardano a venire quando aumenta la quantità di zuccheri presente nei cibi che consumiamo quotidianamente. D’altronde “Ecco quanti centimetri deve essere il girovita di un uomo e di una donna e quale il peso giusto e ideale per età”. Impastare il pane e cuocerlo per proprio conto equivale ovviamente ad avere a disposizione ogni giorno un cibo sano di ci si conoscono gli ingredienti. Del resto è sorprendente quanto costa la macchina per fare il pane e quanti soldi si risparmiano in un anno evitando di comprarlo. E preme sottolineare che anche chi non vuole o non ha possibilità di spendere tanto denaro riesce attualmente a comprare un’ottima macchina.

È sorprendente quanto costa la macchina per fare il pane in casa e quanti soldi si risparmiano in un anno

I modelli della macchina per il pane di fascia media hanno in dotazione un motore di potenza inferiore ai 650 watt. Con una capacità di produzione pari ad 1 chilo un apparecchio di simile potenza si può acquistare ad un costo approssimativo di 100 euro. Una macchina con una potenza pari a 1.650 watt e con una capacità di produzione superiore, ossia di 1,5 kg di pane, costa invece all’incirca 150 euro.

Il costo iniziale quindi non comporta l’esborso di una somma di denaro così elevata, ma assicura margini di risparmio davvero interessanti. E ciò vale soprattutto per coloro che solitamente mangiano pane integrale o di segale, ai cereali, alla curcuma, senza glutine.

Come tutti sanno il costo del pane bianco si aggira attorno ai 3 euro al kg e solitamente una famiglia ne consuma almeno 3 kg a settimana. In tal modo si arriva a risparmiare tra i 300 e i 550 euro all’anno, ma talvolta bisogna preventivare costi più alti. Infatti la spesa lievita fino a 6 o 9 euro al kg se si utilizzano farine speciali o se si consuma pane senza glutine. E in tal caso si evita di spendere dai 380 ai 650 euro all’anno preparando con la macchina il pane con farine speciali. Allo stesso modo si assicura un risparmio di oltre 1.000 euro il consumatore che per motivi di salute non può che mangiare il pane senza glutine. Ecco perché è sorprendente quanto costa la macchina per fare il pane in casa e quanti soldi si risparmiano in un anno.

