Quando si cucina, ci sono tante cose di cui tenere conto. Di certo c’è l’organizzazione dell’ambiente, senza il quale non si diventerà mai bravi cuochi. A questo proposito, abbiamo recentemente dato degli utili consigli in questo articolo, per rendere la cucina più simile a quella di un ristorante.

E poi, c’è la necessità di pulire le stoviglie, ogni volta che cuciniamo. Se siamo fortunati, abbiamo una lavastoviglie che lo farà per noi. Ma può succedere che non ce l’abbiamo, o magari l’abbiamo già riempita tutta e non c’è più spazio.

In ogni caso, succede che dobbiamo pulire a mano. Ma quando lo facciamo, dobbiamo stare attenti ai materiali che abbiamo sotto mano. Tra questi ci sono i metalli delle pentole, tra cui l’acciaio ed il rame.

Quest’ultimo in particolare può essere pulito in maniera davvero facile e geniale. Ecco come pulire anche le pentole in acciaio più sporche usando una semplice salsa da cucina.

Il procedimento è molto semplice

Per ottenere l’effetto desiderato, non avremo bisogno di nulla di strano. Basta andare verso il frigo, e prendere una salsa che tutti conosciamo: il ketchup. Esatto, la salsa che tanto piace ai bambini quando mangiano le patatine fritte, o gli hamburger.

Adesso procuriamoci le nostre pentole, e potremo pulirle per bene, in questa maniera facile e veloce.

Ecco cosa fare con il ketchup

Molto semplicemente, dobbiamo prendere il ketchup, metterne un po’ su un panno, e strofinare bene la pentola. Una volta fatto, apriamo l’acqua del lavandino, ed assicuriamoci che sia tiepida. Una volta raggiunta la temperatura ideale, sciacquiamo la pentola e poi asciughiamola con cura. Tutto qui, basta questo semplice procedimento e sarà fatta, il risultato sarà perfetto. È un metodo particolarmente indicato per le pentole in acciaio inox, materiale che risente in maniera molto positiva dell’effetto del ketchup.

Ecco come pulire anche le pentole in acciaio più sporche usando una semplice salsa da cucina. Molto spesso, forse troppo, crediamo che ci vogliano prodotti chimici particolari per ogni cosa che facciamo. In realtà, a volte abbiamo le migliori soluzioni proprio sotto il naso, e basta conoscere qualche utile trucco per risolvere i problemi.