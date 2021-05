Un pavimento pulito e curato fa molto nella casa. Così tra le varie faccende dedichiamo attenzione anche a questo. C’è però un problema che possiamo trovare. Le fughe dei pavimenti. Qui si accumula molto più sporco. Si possono annerire e di certo non è un bello spettacolo per gli occhi. Pulire non è proprio semplice. Bisogna trovare il prodotto giusto. Inoltre, è difficile arrivarci con i soliti strumenti di pulizia. Ma in questo articolo vogliamo svelare la soluzione a questo problema. Scopriremo il metodo infallibile per eliminare del tutto lo sporco ostinato dalle fughe dei pavimenti e farle tornare come nuove.

Il nemico dello sporco

Ci sono vari prodotti che si potrebbero utilizzare. Ma il più è efficace è in realtà conosciuto da pochi. Stiamo parlando del percarbonato di sodio. La sua azione è infallibile. Bisogna però maneggiarlo con attenzione. Ci sono infatti determinati materiali delle mattonelle che potrebbero sbiancarsi. Si consiglia di fare una prova in un angolo nascosto della casa. Così da vedere se il materiale del nostro pavimento reagisce o meno con questo prodotto. Oppure si consiglia di essere molto precisi e metterlo in contatto solo con le fughe. Nelle prossime righe vedremo come utilizzarlo al meglio. Vediamo allora il metodo infallibile per eliminare del tutto lo sporco ostinato dalle fughe dei pavimenti e farle tornare come nuove.

Spazzola e soluzione

Mettiamo due cucchiai di percarbonato di sodio in circa mezzo litro di acqua. Mescoliamo bene la soluzione. Ora possiamo muoverci in due modi. O versiamo il liquido lungo le fughe. Magari utilizzando un misurino per essere più precisi. O imbeviamo una spazzola, da pulizia, nella soluzione e successivamente passiamola sulle fughe. In ogni caso aspettiamo circa 10 minuti per far agire il percarbonato. Se è presente dello sporco ostinato sempre con la spazzola bagnata trattiamolo via. In fine risciacquare. Vedremo finalmente come nuovi i nostri pavimenti.