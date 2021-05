Guardare le partite di Serie A con un solo abbonamento sarà finalmente possibile: tutte le informazioni per non perdersi il campionato 2021/22

Gli appassionati del pallone sono sicuramente abituati ai colpi di scena. Tuttavia, con una notizia che ha sorpreso un po’ tutti, DAZN ha di recente vinto una dura battaglia contro il colosso di SKY. La Lega Serie A, per il triennio 2021/2024, ha assegnato a DAZN i diritti televisivi per le partite della massima serie. Ciò vuol dire che per i prossimi anni la piattaforma di streaming trasmetterà tutte le partite di campionato (3 di queste in co-esclusiva).

I diritti in questione sono stati aggiudicati con un super offerta di 840 milioni di Euro. Sicuramente un po’ di ossigeno per molte squadre in difficoltà dal punto di vista finanziario. Un’offerta, frutto anche della partnership con TIM, con cui DAZN ha sbaragliato la concorrenza. Da anni infatti la Serie A era, almeno per la maggior parte dei match, saldamente nelle mani della famosa azienda facente capo al magnate Rupert Murdoch.

Ecco come guardare le partite di Serie A con un solo abbonamento. Le prime indiscrezioni sui costi

Per l’ultimo campionato (ancora in corso), l’offerta prevedeva la trasmissione di 7 match in esclusiva da SKY e 3 in esclusiva da DAZN. Pertanto, per assistere a tutti i match erano necessari due abbonamenti diversi. Per la prossima stagione invece, sarà possibile guardare le partite di Serie A con un solo abbonamento a DAZN. Stando alle prime indiscrezioni, il costo non sarà sicuramente pari agli attuali 9,99€ necessari per la stagione in corso, ma dovrebbe aggirarsi attorno ai 30/35€.

Una novità importante sarà però anche quella relativa alle modalità di trasmissione. DAZN infatti trasmette tutti i propri eventi in streaming attraverso la propria app. Ciò vorrà dire che si potranno guardare le partite di Serie A con un solo abbonamento ma sarà necessaria anche un’ottima connessione ad internet. Ovviamente a ciò va aggiunto anche un supporto compatibile per l’app (Smart TV, PC, tablet etc…).

Agli abbonati SKY resterà comunque un grande numero di eventi e partite, fra cui la maggior parte dei match di Champions League e tutta l’Europa League.

Insomma, una rivoluzione tecnologica per i tifosi e l’inizio di una vera e propria caccia all’abbonato per le due aziende in competizione.