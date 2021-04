Parliamo oggi di un problema che in pochi conoscono. Utilizzare la carta igienica è un gesto da sempre automatico che facciamo spesso senza pensare. Talmente lo facciamo senza pensare che quasi sempre non ci rendiamo conto di quanta ne consumiamo al giorno. Possiamo infatti scoprire in questo articolo un modo geniale per risparmiare sulla carta igienica. Siamo sempre stati abituati a trovare in qualsiasi bagno la carta igienica posizionata accanto al water. In realtà però nessuno sa che mettere la carta igienica in questo punto del bagno può diventare molto pericoloso.

Nessuno pensa mai ai batteri e ai germi presenti in bagno. Il water è tutti i giorni il covo di tantissimi microrganismi pericolosi per la nostra salute.

Ogni volta che usiamo lo sciacquone senza abbassare la tavoletta, molti di questi batteri infestano i nostri bagni.

Come comportarsi per non rischiare

Posizionando la carta igienica accanto al water, infatti, anche questa rischia di diventare portatrice di germi e batteri.

Questo può diventare molto pericoloso quando poi quella stessa carta igienica la utilizziamo sulle nostre parti intime. Non dimentichiamoci che sono tantissimi i batteri dell’intestino che possono colonizzare le vie genitali e provocarci infezioni anche serie. Un altro modo per acquisire infezioni riguarda anche l’uso di asciugamani da bidet come vediamo in questo articolo. Parliamo ad esempio di un batterio chiamato Escherichia Coli.

Questo batterio che colonizza di solito il tratto intestinale, capitando accidentalmente nelle vie urinarie, ad esempio, può portarci brutte cistiti.

Le cistiti inoltre non curate in breve tempo possono evolversi in infezioni più importanti.

Purtroppo, nessuno pensa alla pericolosità dei gesti quotidiani che facciamo ormai automaticamente.

Nessuno sa che mettere la carta igienica in questo punto del bagno può diventare molto pericoloso

Cosa fare quindi per prevenire questo problema?

Il consiglio infatti è quello di posizionare il rotolo di carta igienica mai al livello del water. Vale a dire quindi o qualche centimetro sopra la tavoletta o addirittura difronte. In questo modo evitiamo di rischiare che la carta che utilizziamo venga contaminata.

Altri consigli da seguire sono quello di abbassare sempre la tavoletta ogni volta che tiriamo lo sciacquone.

E non meno importante quello di comprare dei porta carta igienica che la proteggano da qualsiasi tipo di schizzo.