In tutte le situazioni della vita, ma in particolare in quelle legate ai nostri bisogni più importanti, dobbiamo prendere delle decisioni velocemente. Scelte che solitamente significano preferire una cosa per lasciarsene un’altra indietro.

Prendiamo l’esempio della cucina. Capita difatti spessissimo di dover preferire una ricetta che impieghi poco tempo per essere fatta, piuttosto che una meno immediata ma più gustosa. Cosa succede però quando scopriamo l’esistenza di preparazioni che non ci mettono di fronte a questa scelta? Vediamo di capire meglio.

Buono e veloce

La cucina si evolve giorno dopo giorno. E non a caso le ultime ricette vanno sempre più incontro alle esigenze delle persone. In un mondo che ormai si presenta come assolutamente frenetico dunque, la cucina ha dovuto per forza adattarsi a tutto ciò. Ed infatti, ad oggi, abbiamo la possibilità di cucinare piatti deliziosi, sia dolci che salati, che si preparano in pochi minuti. Non per caso quello di oggi ne è un ottimo esempio. Ecco dunque come preparare il formidabile dolce al cucchiaio pronto in dieci minuti per la felicità nostra e dei bambini.

Una merenda gustosa

Oggi andremo infatti a svelare la semplicissima ricetta di un dessert delizioso, che farà impazzire i nostri figli, ma che riuscirà a dare molte soddisfazioni anche a noi grandi. Ma non perdiamo tempo, andiamo a scoprire il procedimento. Dunque svelata la ricetta per il formidabile dolce al cucchiaio pronto in dieci minuti per la felicità nostra e dei bambini. Gli ingredienti di cui avremo bisogno, necessari per un minimo di tre persone, sono innanzitutto quattrocento millilitri di panna e ottanta grammi di cioccolato fondente. Poi ancora ottanta di cioccolato bianco, quaranta di burro, centosettanta di biscotti al cioccolato e quaranta di farina di nocciole. Per prima cosa dovremo preparare la base del dessert. Per far ciò andiamo a mettere nel mixer i biscotti, dopodiché versiamoli in un recipiente. A cui aggiungeremo successivamente anche il burro e la farina di nocciole.

Andiamo dunque a lavorare per bene l’impasto fino a raggiungere la compattezza desiderata, e a quel punto riempiamovi tre coppette che metteremo quindi a riposare in frigo. Nel frattempo andiamo a preparare le due creme. Per la prima non dovremo far altro che scogliere il cioccolato bianco in microonde e unirlo in seguito a cento millilitri di panna. Prendiamo a questo punto altri cento millilitri di panna e, dopo averla montata, uniamo anche quest’ultima alla crema, e continuiamo a mescolare il tutto. Per la seconda crema eseguiamo lo stesso identico procedimento, questa volta utilizzando il cioccolato fondente.

Prendiamo quindi le coppette e applichiamo sopra ognuna di esse le creme, con l’ordine che più preferiamo. Di nuovo in frigo per qualche minuto e, in un baleno, il dessert sarà pronto per essere servito e gustato con la famiglia. Dunque ecco come portare in tavola il formidabile dolce al cucchiaio pronto in dieci minuti per la felicità nostra e dei bambini.