Animaletti presenti nelle nostre case in tutte le stagioni, mandarli via è davvero molto difficile.

I pesciolini d’argento, chiamati così perché sono di colore argento, sono parassiti domestici senza ali con antenne che si nascono negli angoli umidi e bui delle case.

Sono poco gradevoli e tendono ad insediarsi ovunque.

Si nutrono in modo particolare di amido e saccarina, sostanze presenti nella carta da parati, legno, olla, carta dei libri. Sono amanti anche del cotone, lino e pelle.

Detestando la luce e si rintanano in luoghi bui, per questo si trovano nelle dispense, nei cassetti, negli armadi, negli angoli della casa e nelle fessure.

Prediligono posti umidi e poco ventilati, si vedono spuntare dal bagno, dai battiscopa, dalle cantine o da dietro la vecchia carta da parati.

Sono insetti innocui per l’uomo, non pungono, non sono infettivi, non irritano ma sono molto disgustosi.

Ci accorgiamo della loro presenza anche per i residui giallastri che lasciano sugli indumenti e sulle pagine dei libri.

Purtroppo sono longevi, possono vivere oltre i 3 anni, sono molto prolifici, la femmina infatti può deporre fino a 20 uova al giorno e riescono a sopravvivere diversi mesi senza cibarsi.

Come sbarazzarsi di questi inafferrabili, fastidiosi e assolutamente poco gradevoli insetti che vediamo spesso aggirarsi nelle nostre case, vediamo subito come.

Con le giuste strategie e i giusti prodotti non avranno scampo!

Temperature

Innanzitutto per diminuire il più possibile la loro proliferazione è opportuno avere in casa un deumidificatore e non impostare temperature troppe alte dei termosifoni.

Mantenere la casa luminosa ed ariosa.

Ammoniaca

Eliminare tutte le muffe dagli ambienti caldi e umidi utilizzando l’ammoniaca diluita e versata in uno spruzzino.

Oli essenziali

Efficaci risultano essere anche gli olio essenziali alla citronella e menta peperita, il loro odore riesce a mantenere lontano i pesciolini d’argento.

Diluirli in acqua e spruzzare nei luoghi dove sono stati visti. Sono ottimi repellenti naturali.

Spezie

Spargere delle foglie di alloro in libri, dispense, album, mobili, sostituendole periodicamente.

Questa spezia non è molto gradita da questi simpatici insetti.

Anche il rosmarino e i chiodi di garofano non sono tanto amati. Spezie che possono anche essere avvolte in sacchetti di cotone da riporre nei cassetti e armadi.

Anche con la lavanda si possono realizzare dei sacchetti profumati, il suo profumo intenso non solo profumerà la biancheria, ma allontanerà oltre ai pesciolini d’argento anche tarme e zanzare.

Patata bicarbonato zucchero cedro

Si può creare una trappola con le patate.

Grattugiare una patata in un piattino e riporlo negli angoli più umidi della casa. Gli insetti ne saranno attratti, e dunque una volta entrati nel piatto sarà possibile gettarli via.

Oppure creare una trappola con zucchero e bicarbonato, composto innocuo per l’uomo ma letale per questi insetti.

Odiando molto l’odore del cedro, risulterà molto efficace mettere delle bucce nella cantina e nei sottoscala, saranno costretti a traslocare.

