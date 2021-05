La carne che acquistiamo al supermercato o in macelleria non è sempre come ci aspetteremmo. Capita a volte che sia troppo dura e di far fatica a masticarla. Come soluzione a questo problema c’è la marinatura, che la rende più morbida e saporita.

Solitamente la si fa con olio, vino o aceto e si aggiungono poi le erbe aromatiche preferite. Ma non è l’unico metodo efficace. Infatti, la nostra Redazione ha scoperto un’alternativa curiosa per ammorbidire ogni taglio di carne e renderlo masticabile. Qualcosa che probabilmente nessuno di noi aveva ancora immaginato!

È incredibile, ma nessuno penserebbe mai che sia questa la marinatura perfetta per rendere la carne tenera e succosa da acquolina in bocca.

Tanti metodi, un unico risultato

Vi sono tanti metodi da provare per intenerire la carne che sembra un mattone per i denti. Possiamo ad esempio cospargere le fette con del sale grosso prima di cuocerle, lasciandole riposare per qualche ora prima di risciacquarle.

Oppure potremmo metterle su un tagliere, coprirle con una pellicola e usare un batticarne per rompere le fibre. O, più semplicemente, potremmo cuocere la carne direttamente in padella a fiamma molto lenta.

Detto questo, la marinatura è estremamente importante per dare alla carne quella tenerezza che tutti desideriamo. Anche se forse nessuno aveva ancora provato a farla con la purea di frutta. Quella che si trova benissimo al supermercato al reparto frutta e verdura. Ma che si può anche preparare facilmente a casa sbucciando, tagliando e frullando la frutta.

Ci basta solo riporre la carne in un contenitore di vetro e ricoprirne le fette con qualche cucchiaio di purea. Quindi si avvolge tutto con della pellicola e si lascia a riposo per circa un giorno. Gli enzimi della frutta dovrebbero stimolare l’ammorbidimento della carne. Per la marinatura consigliamo in particolare la frutta acida. I kiwi sono molto indicati, ma anche papaya o ananas vanno bene.