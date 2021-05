Come scrivevamo in un precedente report il 2021 non è iniziato nel migliore dei modi per Mondadori. Rispetto alla chiusura del 31 dicembre 2020, infatti, il titolo ha fatto peggio dell’indice italiano e non riesce a esprimere una fase direzionale degna di questo nome.

Tuttavia, se rompe le resistenze questo titolo del settore media potrebbe prendere il volo. Quali sono queste resistenza?

Se guardiamo al time frame settimanale vediamo come le quotazioni di Mondadori si stiano muovendo da inizio anno all’interno del trading range 1,538-1,668 euro. La rottura di uno di questi due livelli in chiusura di settimana potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura per un potenziale rialzo di oltre l’80% nel caso in cui venga raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 2,99 euro.

Al ribasso, invece, le quotazioni potrebbero ritornare in area 1 euro.

Gli analisti che coprono il titolo sono molto ottimisti con un consenso medio comprare e un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 26%.

Se rompe le resistenze questo titolo del settore media potrebbe prendere il volo: Le indicazioni dell’analisi grafica

Mondadori (MIL:MN) ha chiuso la seduta del 11 maggio a quota 1,614 in ribasso dell’1,47% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile