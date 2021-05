Quante volte lo stomaco brontola ed è difficile metterlo a tacere. Si tratta di borborigmi derivanti da dolori addominali prodotti dall’attività intestinale e gastrica. In poche parole, lo stomaco “brontolante” è dovuto dal movimento dei gas nell’addome. Ma esiste un rimedio infallibile per la pancia gonfia e per chi ha esagerato con il cibo, per evitare il brontolio che crea imbarazzo. Il più delle volte il brontolio dello stomaco lo percepiscono anche le persone intorno. Questo fenomeno è dovuto da vari fattori. Infatti, potrebbe trattarsi di una patologia digestiva, oppure la sindrome irritabile, la colite o la celiachia. Ma esaminiamo come eliminare questo fastidioso problema con un rimedio naturale con un digestivo fai da te.

Come eliminare il gonfiore alla pancia con il digestivo fai da te

Il rimedio infallibile per la pancia gonfia e per chi ha esagerato con il cibo, per evitare il brontolio che crea imbarazzo è naturale e semplice. Bisogna mettere a bollire quattro foglie di alloro e la buccia di mezzo limone. Il tempo di bollitura è di circa un quarto d’ora. Poi, eliminare le foglie e la scorza di limone. Versare l’infuso in una tazza. Infine, aggiungere un cucchiaino di miele.

Bere a piccoli sorsi e lentamente, il risultato è sorprendente e dona un sollievo immediato.

Rimedio naturale per i dolori addominali

Inoltre, per adulti e bambini un rimedio naturale efficace contro i dolori addominali è l’olio di iperico. Si applica direttamente sull’addome, utilizzato soprattutto nei bambini piccoli e neonati. L’iperico è chiamata comunemente erba di San Giovanni.

Nella lingua tedesca popolare è chiamato “sangue di San Giovanni”. Il suo nome deriva dal fatto che sfregando i fiori tra le mani esce una sostanza colorata rossa.

L’olio si prepara versando in una bottiglia i fiori freschi di iperico. Poi, versare l’olio fino a coprirli. Infine, conservare la bottiglia in luogo caldo, finché l’olio diventa di colore rosso, di solito occorrono almeno tre settimane.