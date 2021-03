I capelli corti sono un must have dei mesi primaverili. Dopo i lunghi e uggiosi mesi invernali molti di noi hanno voglia di un cambiamento radicale. E come ormai risaputo soprattutto le donne quando vogliono cambiare la loro vita iniziano dai capelli.

Tuttavia c’è chi invece di tagliare i capelli proprio non ne vuole sapere. La chioma folta è lunga è un sogno di molte donne che spesso ci danno un taglio e poi non riescono più a far ricrescere i capelli.

I capelli crescono 1 centimetro ogni 5 settimane quindi spesso sono necessari mesi prima di riuscire ad ottenere la chioma desiderata. E allora come fare a crescere i capelli più velocemente?

Nessuno lo sa ma questo metodo infallibile fa crescere i capelli più velocemente

Ci sono alcuni cibi che se assunti con regolarità, più di altri aiutano ad aumentare la crescita dei capelli, grazie alla presenza di sostanze benefiche che li costituiscono. Come le vitamine del gruppo A e C, il ferro, lo zinco e la biotina.

Ecco una lista dei super food da preferire.

Avocado

Esso è un antico segreto di bellezza. Infatti se applicato direttamente su capelli e cuoio capelluto stimola la produzione di elastina e collagene. Esso ha una potente azione ristrutturante di fatti aggiunto alle maschere fai da te per i capelli è un vero e proprio toccasana per una chioma splendente.

Uova

Le uova contengono al loro interno biotina che stimola la crescita dei capelli rafforzandoli. Altre vitamine del gruppo B, ma anche vitamina A, ferro, selenio, per tanto aiutano la crescita dei capelli. Ma sono anche un ottimo rimedio di bellezza da aggiungere nelle maschere fai da te. Aiutano a nutrire il cuoio capelluto e restituiscono volume e corposità alla chioma.

Peperoni gialli

Essi sono ricchi di vitamina C che rinforza il fusto del capello e ne impedisce la rottura.

Mandorle

Esse sono una vera è propria miniera d’oro, ricche di biotina, ferro, zinco e selenio. Contribuiscono ad irrobustire unghie e capelli.

Cipolle

Hanno un alto contenuto di ferro, che mantiene i follicoli sani, contribuendo anche a regolare la secrezione degli oli naturali contenuti nei capelli del cuoio capelluto.

Suggerimenti di bellezza

Ad aiutare inoltre la crescita dei capelli ci sono numerose tips di bellezza, come:

evitare di effettuare lavaggi frequenti, un’abitudine che mina alla salute delle chiome;

massaggiare il cuoio capelluto. Quest’abitudine migliora la circolazione sanguigna che stimola i follicoli favorendo un ritmo di crescita più veloce;

evitare di stressarsi troppo. Lo stress è un acerrimo nemico dei capelli, a causa dell’innalzamento del cortisolo che può inibire l’attività dei follicoli del cuoio capelluto.

È possibile approfondire il tema della bellezza dei capelli con l’articolo “come avere subito capelli impeccabili con questi rimedi economici e fai da te “.