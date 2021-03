In cucina capita spessissimo di sbagliare, in quanto le cause di un errore possono essere le più disparate. L’inesperienza certo può incidere, ma anche ai più esperti capita di fare gli errori più semplici e comuni. Questo perché entrano in gioco la distrazione, la fretta, e tanti altri fattori. Proprio per questo per non farsi trovare mai impreparati bisogna conoscere come rimediare, e soprattutto quali strumenti usare per risolvere un determinato sbaglio. Oggi nel particolare vedremo perché correggere i cibi troppo piccanti sarà un gioco da ragazzi grazie a questo frutto.

Quasi immangiabili

Ci siamo occupati in passato di come rimediare ad un’eccessiva quantità di zucchero negli impasti dei dolci, per chi volesse approfondire suggeriamo di cliccare qui. Soffermandoci sull’argomento oggi vogliamo parlare di un altro errore simile che commettiamo nel momento in cui inseriamo nella ricetta troppo peperoncino o troppo pepe. Un piatto che presenta una carica piccante eccessiva rischia di risultare del tutto immangiabile, proprio perché saranno coperti tutti i sapori principali. Bene, prima di gettare il piatto nel cestino aspettiamo di conoscere questo metodo fantastico. Infatti correggere i cibi troppo piccanti sarà un gioco da ragazzi grazie a questo frutto.

Il succo di mandarino

Potrebbe sembrare incredibile, ma invece è proprio così. Il succo di mezzo mandarino potrà aiutarci ad abbassare vertiginosamente il livello di piccantezza di un piatto, e la ragione è estremamente semplice. Come sappiamo gli agrumi, difatti anche arance e limoni avranno lo stesso effetto, presentano un’importante componente aspra.

Per questo motivo aggiungendo il succo al piatto vi sarà un maggiore equilibrio di sapori, e potremo risolvere il problema una volta per tutte. Mezzo mandarino è inoltre la quantità indicata per ottenere il miglior risultato. Infatti sarà abbastanza da coprire il sapore piccante in eccesso ma non abbastanza da diventare protagonista del piatto. Provare per credere.