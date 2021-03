Un semplice gesto d’amore può talvolta rovinare una relazione. È questo a cui credono molti. Secondo la tradizione, infatti, regalare un oggetto molto particolare porta alla rottura con la persona a cui questo è stato donato. Che ci si creda o no, bisogna quindi fare attenzione prima di fare questo regalo.

La sweater curse

Parliamo infatti di quella che nei Paesi anglofoni è chiamata sweater curse. Secondo molti, quindi, si tratta di una vera e propria maledizione. Bisogna fare quindi attenzione, questo gesto d’amore porta con sé una maledizione secondo la leggenda. Ma di cosa si tratta? Secondo la sweater curse non bisogna regalare maglioni fatti a mano a maglia.

Questo porterebbe infatti la persona che ricevere il regalo ad abbandonare chi ha fatto il maglione. Secondo alcuni sondaggi il 41% delle persone che fanno a maglia ci crede. Ben il 15%, inoltre, dice di esserne stata vittima. Brutte notizie quindi per chi ama fare a maglia e regalare le proprie creazioni.

Come evitare questa maledizione

Non ci sono prove scientifiche che la sweater curse esista davvero. Alcuni hanno però cercato di trovare motivazioni verosimili. Tra queste spicca il fatto che ci vuole molto tempo per fare un maglione. Il tempo trascorso potrebbe portare le due persone ad allontanarsi. Chi riceve il dono potrebbe inoltre non voler indossare il maglione, portando screzi tra le due parti. Il regalo potrebbe inoltre essere troppo affrettato e chi lo riceve può non ricambiare i sentimenti di chi ha fatto il maglione. Quindi, attenzione, questo gesto d’amore porta con sé una maledizione secondo la leggenda, ma non tutto è perduto.

Secondo quelli che credono alla sweater curse ci sono diversi modi per evitarla. Prima di tutto si può iniziare donando guanti, cappelli o calze e non maglioni. Alcune persone aspettano inoltre di essere sposate prima di regalare un maglione fatto da loro alle loro dolci metà. In questo modo le chance di lasciarsi saranno minori. Il consiglio che in generale molti danno è quello di coinvolgere chi riceverà il dono nella sua creazione. Costui può infatti scegliere il materiale, il colore e il motivo del maglione, così saremo sicuri che apprezzerà e indosserà il regalo.