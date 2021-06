Oplà, una bella passata di candeggina e via. Tutto risolto. Sì, ma attenzione che nessuno lo sa ma mischiare la candeggina con questi altri detergenti non solo è pericolosissimo per la salute ma rovina anche i materiali trattati. Un esempio? Candeggina e ammoniaca sono una potenziale bomba reagente che può portare a mille spiacevoli conseguenze. Ma, vediamo in questo articolo assieme ai nostri Esperti cosa non abbinare alla candeggina e cosa evitare.

Perché no all’accoppiata candeggina e ammoniaca

Mamme e nonne probabilmente lo sanno, giovani e maschietti un po’meno. E, siccome, l’estate è il periodo in cui spesso gli ometti sono i padroni di casa, è meglio ricordare loro cosa può essere rischioso. Magari colti da raptus di pulizia, i nostri “colf” della situazione pensano all’accoppiata candeggina e ammoniaca. Cosa da non fare assolutamente.

L’ipoclorito contenuto nella candeggina va infatti a reagire chimicamente con l’ammoniaca, sprigionando dei fumi irritanti. L’odore acre e pungente che si sviluppa prende il nome di clorammina. Non vedremo svilupparsi dei gas tossici, ma l’unione di questi due detergenti non è opportuna né per noi, né per le superfici che vogliamo pulire.

Evitiamo anche l’accoppiata con l’alcol

Chi non abbastanza esperienza di pulizia della casa, potrebbe pensare ad alcol e candeggina assieme, come un’accoppiata vincente. Una specie di gemelli del gol, pronti a pulire e disinfettare egregiamente tutte le superfici di casa.

Nessuno lo sa ma mischiare la candeggina con questi altri detergenti non solo è pericolosissimo per la salute ma rovina anche i materiali trattati. Inserendo giustappunto anche l’alcol. Un’arma a doppio taglio, perché la pericolosità di questa accoppiata, dipende anche tantissimo dalle quantità e dalle proporzioni usate.

Senza stare qui a fare una lezione di chimica, ci basti solo sapere che possono nascere una serie di reazioni, ovviamente pericolose, le cui conseguenze variano proprio in base alle proporzioni utilizzate. Giusto per fare un esempio, nella migliore delle ipotesi, potrebbe scaturire una reazione chimica simile al cloroformio. Sostanza che conosciamo molto bene, perché utilizzata per addormentare e privare i sensi della loro attività essenziale. Riconosciuto come cancerogeno dall’OMS.

