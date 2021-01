La scuola a distanza sta decisamente mettendo a dura prova i nervi degli studenti, ma anche delle famiglie. La didattica online non sarà mai uguale a quella in presenza. Inutile affermare il contrario, soprattutto per gli studenti più giovani. Forse, l’unico lato positivo di non mandare i figli a scuola è che almeno non ci tornano a casa con i vestiti macchiati di inchiostro. O di pennarello o di qualsiasi altro tipo di colore. Molte volte avremmo sicuramente avuto voglia di buttare via il capo di abbigliamento intriso di inchiostro. Sbagliando, perché possiamo eliminare le macchie di biro sui vestiti e non gettare nulla. Vediamo come in questo articolo dei nostri Esperti della Redazione.

I sistemi della nonna

Li potremmo ancora una volta definire i sistemi della nonna, eppure sono sempre i migliori per eliminare le macchie di biro sui vestiti e non gettare nulla. Senza, infatti ricorrere a prodotti chimici, magari nocivi ecco cosa usare:

sapone di Marsiglia;

bicarbonato;

acqua ossigenata;

la grappa o l’alcol.

Tra tutti questi, vediamo quello decisamente più anticonformista e originale usando la grappa, che, in casa non manca mai.

Come usare la grappa per smacchiare

La grappa per il suo alto contenuto di alcol è considerata un rimedio infallibile, ma, al suo posto potremmo utilizzare anche il semplice alcool denaturato. In questo modo:

prendiamo una tazzina e versiamo la grappa o l’alcol;

armiamoci di un cotton fioc, immergendolo nel liquido;

appoggiamolo direttamente sulla macchia d’inchiostro, bagnandola continuamente, in modo che l’alcol la sovrasti;

cambiamo il cotton fioc nel momento in cui vediamo che si riempie dell’inchiostro, assorbendolo;

continuiamo l’operazione fino a quando non vedremo sparire la macchia, cercando di lasciare asciugare il tessuto durante i passaggi;

potrebbe rimanere ancora una leggera quantità di inchiostro, che però andremo a rimuovere col lavaggio in lavatrice.

Altri sistemi validi

Altri sistemi efficaci e non invasivi sono lo strofinamento con il sapone di Marsiglia o anche l’acqua ossigenata versata direttamente sulla macchia e lasciata agire per una decina di minuti. Anche del bicarbonato, unito a qualche goccia di limone, possono fare al caso nostro per eliminare le macchie di biro sui vestiti e non gettare nulla . Sempre in materia di pulizie difficili dei capi di vestiario, rinviamo alla lettura sull’eliminazione delle macchie di candeggina.

