A inizio aprile il nostro Ufficio Studi ha pubblicato un report dal titolo Confermiamo il nostro giudizio buy su Telecom e durante il secondo trimestre 2021 potrebbe presentarsi un’ottima occasione di acquisto. Da quella data le quotazioni hanno perso circa il 12% prima di ripartire al rialzo. Quindi, come previsto l’occasione di acquisto si è presentata e adesso le azioni Telecom Italia sono pronte per un rialzo di oltre il 60%.

Che le azioni Telecom Italia possano esplodere al rialzo è evidente qualunque sia l’indicatore/metodo utilizzato per la loro valutazione.

La società gode di interessanti multipli di guadagno. Con un rapporto prezzo/utili di 12,39 per 2021 e di 8,99 per 2022, la società è tra le più economiche sul mercato. Se si calcola il fair value con il metodo del discounted cash flow si scopre che, per allinearsi alla media del settore, le quotazioni di Telecom Italia potrebbero apprezzarsi più del 100% rispetto ai livelli attuali.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 25%

Le indicazioni dell’analisi grafica

Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 3 giugno in rialzo dello 0,36% rispetto alla seduta precedenza a quota 0,4446 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è formalmente rialzista, ma da marzo le quotazioni si stanno muovendo all’interno del trading range 0,4285-0,4765 euro. Solo la rottura in chiusura di settimana di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Gli obiettivi al rialzo sono quelli indicati in figura. Al ribasso, invece, le quotazioni potrebbero tornare in area 0,35 euro.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

A differenza del settimanale, la tendenza in corso è chiaramente rialzista ma stenta a staccarsi dal supporto in area 0,426 euro. Fino a quando questo livello resisterà alle pressioni ribassiste in chiusura mensile le azioni Intesa Sanpaolo potranno sempre raggiungere la massima estensione rialzista in area 0,709 euro per un potenziale rialzo del 50%.

Chiaramente la rottura in chiusura mensile di area 0,426 euro farebbe crollare lo scenario rialzista spingendo nuovamente le quotazioni verso i minimi storici in area 0,3 euro.