Diversi studi scientifici hanno dimostrato che l’inattività fa male. È significativamente correlata con diverse patologie fisiche. Si pensi al colesterolo in eccesso o a problemi di circolazione. Anche il Ministero della Salute italiano prende sul serio tale problematica. Si impegna, infatti, a combattere ogni forma di indolenza e pigrizia. Soprattutto tramite iniziative di sensibilizzazione.

Durante i mesi di lockdown e restrizioni varie, inoltre, allenarsi è stato abbastanza difficile. Per fortuna esistono tanti modi per fare esercizio comodamente a casa.

L’attività fisica, però, non deve essere standardizzata. Deve, al contrario, adeguarsi a ciascun atleta. Nelle prossime righe si parlerà di un programma abbastanza specifico.

Alternare questi due sport può essere davvero la scelta più giusta e più intelligente per alcuni tipi di persone.

Esiste anche la marcia

Esistono moltissimi tipi differenti di allenamenti. La pesistica, gli esercizi a corpo libero, il functional training. La corsa e la camminata, però, sono i più comuni. In una routine quotidiana non devono mai mancare. Essi, infatti, ci aiutano a restare in forma. E non solo dal punto di vista fisico. Anche il tono dell’umore si eleverà a vista d’occhio.

Si avrà un boost della propria autostima non indifferente.

In un articolo precedente, inoltre, si è parlato di un altro sport affine. Si tratta della marcia, una sorta di ibrido.

Nell’ultimo paragrafo si vedrà come alternare questi due sport può essere davvero la scelta più giusta e più intelligente per alcuni tipi di persone.

Alternare corsa e camminata

Un ottimo programma di allenamento prevede l’alternanza di corsa e camminata. I due sport, infatti, hanno lo stesso obiettivo. Sono due esercizi cardio che mirano ad aumentare i battiti cardiaci. Si usano soprattutto per perdere peso.

Ma perché alternarli? Innanzitutto, perché in questo modo si riescono a percorrere più chilometri. Non ci si stanca troppo e si riesce a moderare l’andatura in base alla propria preparazione. Il battito cardiaco subisce rallentamenti e accelerazioni. Come conseguenza si ha un elevato quantitativo di calorie bruciate.

Alternare corsa e camminata può essere la scelta più intelligente per chi ritorna ad allenarsi dopo mesi di inattività.