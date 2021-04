È molto bello poter finalmente uscire di casa senza troppi problemi. Una delle ragioni per cui possiamo ricominciare ad uscire è ovviamente il rilassamento delle restrizioni contro il Covid. Certo, qualche regola rimane, ed è importante continuare a seguirle, ma la situazione è molto migliorata.

E poi, finalmente è arrivata la primavera. Ormai ci troviamo nel bel mezzo della bella stagione, e quindi ci stiamo organizzando per passare un bel po’ di tempo all’aperto. Certo il sole inizia a picchiare forte, quindi sorgono anche alcuni inconvenienti.

Uno di questi riguarda il fatto che, ovviamente, dobbiamo cercare di avere sempre a portata di mano qualcosa per idratarci. Ed oggi consigliamo due utilissimi accorgimenti proprio in questo senso. Ecco i 2 fantastici trucchi ci permetteranno di restare freschi ed idratati anche in questi mesi più caldi.

La freschezza prima di tutto

In un articolo precedente avevamo già dato un paio di consigli importanti, che riguardavano l’uso di un frigo portatile ogni volta che andavamo a fare un picnic al parco, oppure in spiaggia con gli amici.

Ora possiamo approfondire il tema, per capire come questi frighi (o borse frigo) possono essere mantenute fresche a lungo, e con esse ovviamente le bevande.

Innanzitutto, cerchiamo di raffreddare la borsa prima di metterci dentro le bevande. Di solito, infatti, la teniamo a temperatura ambiente, e poi solo alla fine ci mettiamo dentro il ghiaccio con acqua e bevande fresche. Questa però non è la mossa giusta, in quanto sarebbe meglio mettere un po’ al fresco anche la borsa, così da avere già un ambiente freddo sin dall’inizio.

Il secondo utile consiglio

La seconda cosa che possiamo fare riguarda poi il momento in cui mettiamo le bevande nella borsa. Prima di farlo, copriamo tutte le pareti della borsa con carta stagnola. Essa rifletterà la luce solare, garantendo un livello ulteriore di protezione dal caldo.

Ecco i 2 fantastici trucchi ci permetteranno di restare freschi ed idratati anche in questi mesi più caldi. Se li seguiamo entrambi caldo e sete saranno sconfitti in men che non si dica.