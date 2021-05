Uno dei costi maggiori per chi si sposta è rappresentato dalla benzina. Il costo diventa davvero alto soprattutto per chi è costretto a spostarsi per lavoro o per ragioni di necessità.

Quindi, si sa che il risparmio sulla benzina è, a dir poco, essenziale se si vogliono far quadrare i conti familiari. Allora, vediamo se possiamo risparmiare quando facciamo il pieno.

Anzitutto, premettiamo che occorre aggiornarsi continuamente sulla variazione dei prezzi della benzina in quanto essi sono in continua fluttuazione per ragioni legate al mercato del petrolio e a decisioni geopolitiche.

Sicché, alcune Compagnie applicano promozioni a livello nazionale, altre invece lasciano margini di manovra ai loro gestori. Si riscontrano, poi, le cosiddette pompe bianche. Ossia i distributori che non sono legati alle grosse Compagnie – come Erg, Eni, Ip – e che, quindi, in ipotesi, potrebbero praticare prezzi più convenienti. Tuttavia, ciò non è sempre scontato.

Ebbene, nessuno lo sa ma ci sono alcuni posti in Italia in cui la benzina costa meno di 1,10 euro al litro. Vediamo quali sono.

Posti in Italia in cui la benzina costa meno

Allora, vediamo dove la benzina costa meno di 1,10 euro al litro, con i dati aggiornati ai primi di maggio. Queste classifiche, però, potrebbero essere soggette a delle oscillazioni nelle prossime settimane, come indicato prima.

Ebbene, presso il distributore Esso Cartolano di Falerna Marina, in provincia di Catanzaro, con modalità self-service si paga 1 euro al litro.

A seguire, nella zona franca di Livigno, ovvero presso i distributori Eni di via Borch, via Rasia e via Pedrana; alla Total Erg di via Pontiglia e via Pedrana; alla Ip di via Tresenda, via Bondi e via Pedrana; e, infine, alla Eni e Q8 a Trepalle, si paga 1,04 euro.

In definitiva nessuno lo sa ma ci sono alcuni posti in Italia in cui la benzina costa meno di 1,10 euro al litro. Abbiamo visto quali sono ma conviene aggiornarsi continuamente. E ciò in quanto i distributori potrebbero applicare sconti in tutte le zone e allora davvero conviene approfittarne per fare il pieno.