In queste giornate dove ci possiamo riunire tutti nella stessa tavola, è sempre bello gustare dei buoni piatti salati. Oltre alla delizia del salato e dopo aver raggiunto la sazietà, tutti aspettano quel famoso momento dedicato al dolce. Anche chi non è un amante del dolce a fine pasto comunque lo gradisce sempre.

Alcune volte troviamo dei dolci più elaborati, altre volte dei dolci più semplici ma che con il loro gusto ci lasciano a bocca aperta. Sono tantissimi i dolci che possiamo servire a fine pasto, adesso che iniziano le belle giornate possiamo optare per budini, granite e dolci più freschi. Alcune volte nelle nostre tavole sarà capitato di servire e preparare questo dolce delizioso, che mette d’accordo tutti per via degli ingredienti che contiene.

Bastano questi tre ingredienti eccezionali per creare un semifreddo facilissimo da preparare che lascerà tutti a bocca aperta.

Ingredienti del semifreddo al caffé e cacao

Il semifreddo è uno dei dolci più amati dai grandi e piccini, è perfetto da gustare nelle giornate primaverili ed anche estive.

Per preparare questo dolce abbiamo bisogno di:

100 gr di latte condensato;

200 ml di panna liquida da montare;

65 ml di caffè;

chicco di caffè q.b;

cacao amaro in polvere.

Preparazione

In un contenitore iniziamo a montare la panna, in un altro contenitore amalgamiamo il latte condensato e il caffè. A questo composto aggiungiamo un cucchiaio di panna montata e continuiamo a mescolare preferibilmente con la frusta. Successivamente incorporiamo pian piano la panna montata e mescoliamo delicatamente. Fatto questo, riponiamo in frigo i nostri bicchierini con il composto. Lasciamo in posa per circa tre ore, per questo consigliamo di preparare il semifreddo il giorno prima della degustazione. Passato il tempo di posa, tiriamo fuori i bicchierini almeno 15 minuti prima di servirli. Possiamo guarnire il semifreddo con dei chicchi di caffè. Se lo gradiamo, possiamo anche aggiungere una spolverata di cacao amaro.

