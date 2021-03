Avere un piccolo micio in casa che gioca con noi ed è pronto a farci le fusa quando torniamo a casa, è sicuramente una grandissima gioia. A discapito di quanto si possa pensare, i gatti sono degli animali premurosi e attenti. Ma, sicuramente, combinano anche dei grandi casini. Saltando da una parte e l’altra della casa e curiosando in ogni angolo, non è raro che rompano qualcosa. E, quando abbiamo delle piante in dei vasi belli o antichi, dobbiamo stare attenti. Il felino, infatti, potrebbe distruggerli da un momento all’altro. E, proprio per questo motivo, vediamo come tenere lontano il nostro gatto dai nostri vasi e impedirgli di romperli e di rovinare le piante.

I trucchi per evitare che i gatti si avvicinino ai vasi

Ci sono dei piccoli segreti che possiamo mettere in atto per evitare che il micio si avvicini alle nostre piante. In questo precedente articolo del nostro team, ne avevamo già mostrati alcuni. E oggi vogliamo spiegarne un altro che può rivelarsi molto efficace. Seguendo ogni passaggio, potremo assicurarci che il felino non si avvicinerà più alle nostre coltivazioni, che queste siano in casa o in giardino. Dunque, ecco come tenere lontano il gatto dai nostri vasi e impedirgli di romperli e di rovinare le piante.

Utilizziamo degli alimenti che per il micio sono repellenti

Un metodo davvero efficace per allontanare il gatto dai vasi, consiste nello sfruttare l’odore che alcuni cibi emanano e che al felino danno molto fastidio. Tutti sanno che questi animali hanno un olfatto fortemente sviluppato. Ed è proprio per questo che un pezzettino di cibo potrebbe decretare la fine del suo atteggiamento distruttivo nei confronti delle nostre piante. Basterà inserire nei vasi delle piccole ciotole con dei peperoni essiccati. Si tratta di un cibo che emana un odore decisamente troppo forte e fastidioso per il nostro amico peloso. In questo modo, quest’ultimo non si avvicinerà più alle nostre coltivazioni e piante e vasi saranno finalmente salvi!