Durante l’inverno la maggior parte di noi tralascia la pulizia delle persiane. Ecco dunque che a primavera ci accorgiamo che sono sporche e impolverate. Si pensa che la loro pulizia sia lunga e faticosa. Ma mettendo in pratica questo semplice stratagemma scopriremo che non è così. Dunque, 5 minuti e un trucchetto geniale che mai nessuno ha svelato per far tornare come nuove le persiane.

Oltre al mero aspetto estetico c’è da tenere presente quello igienico. Infatti le persiane sono sempre a contatto con polvere e smog. Dunque, per evitare che, una volta accostate, germi e batteri si intrufolino in casa è bene detergerle con cura.

Passiamo all’azione

Dunque passiamo all’azione. La tecnica che adopereremo prevede l’utilizzo di prodotti naturali presenti in dispensa. Prendiamo quindi un contenitore con lo spruzzatore. Riempiamo a metà di acqua corrente. Poi aggiungiamo 5 cucchiai pieni di vodka o di tequila. Uniamo due cucchiai colmi di sale grosso da cucina. Quindi chiudiamo bene ed agitiamo energicamente. Infine versiamo il succo di un limone. Scuotiamo di nuovo il tutto e quando tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati otterremo uno spray super potente.

Eliminiamo la polvere superficiale con uno spolverino o un panno cattura polvere. Quindi spruzziamo l’intera superficie con lo spruzzino che abbiamo creato. Lasciamo in posa per una decina di minuti.

Poi rimuoviamo il tutto con la parte meno abrasiva di una spugna per i piatti bagnata in acqua calda. Se dovesse rimanere qualche macchia ostinata basterà rispruzzarla con la soluzione e grattarla delicatamente con il lato abrasivo della spugna. Non c’è da preoccuparsi se vediamo scolare del liquido molto scuro. Anzi è l’indicazione che la vodka ed il limone stanno compiendo egregiamente il loro dovere di sgrassatori, dunque stanno eliminando lo sporco più profondo. In un attimo e con poca fatica, le persiane torneranno come nuove. Questa tecnica di pulizia profonda si potrà effettuare una volta ogni tanto.

Per la quotidianità invece suggeriamo un altro metodo. Adoperiamo un panno inumidito con dell’alcol etilico. Questo basterà a tenere lontani germi e batteri dalle nostre case.

Ecco dunque come far tornare come nuove le nostre persiane e mantenerle pulite a lungo senza sforzo

Approfondimento

