Anche i consumatori più attenti agli sprechi talvolta potrebbero non sapere che alcune abitudini quotidiane provocano un aumento dei costi. Le bollette delle utenze domestiche potrebbero abbassarsi anche semplicemente prestando attenzione a piccole azioni quotidiane. Ad esempio, nessuno immagina quanto costa tenere accesa la spia rossa del televisore e quanto consuma in modalità stand-by. E non si tratta solo della luce rossa della tv, ma anche degli altri apparecchi ed elettrodomestici che si lasciano in attesa e che quindi ricevono alimentazione elettrica.

Di sicuro il risparmio di energia elettrica che si suggerisce non è un invito a non utilizzare alcuni elettrodomestici per non gravare sui consumi. Piuttosto si raccomanda di farne un uso consapevole che possa comunque garantire di risparmiare e di tagliare le spese che si possono ridurre. Ciò perché ad esempio “È sorprendente quanti soldi si spendono per lavare i piatti con la lavastoviglie”. E tanto meno nessuno immagina quanto costa tenere accesa la spia rossa del televisore e quanto consuma in modalità stand-by. Anzitutto bisogna considerare che la sola modalità stand-by assorbe orientativamente il 5% di quanto assorbe la tv quando è accesa.

Per determinare il consumo di energia elettrica bisogna valutare la tipologia di tecnologia che l’apparecchio televisivo utilizza per il funzionamento. Un televisore a cristalli liquidi consuma 1 W in stand-by, ma analizzando gli attuali apparecchi in commercio si può ipotizzare il consumo di 3 W.

Di conseguenza considerando che il costo di un kWh/h è all’incirca pari a 0,25 euro, il consumo di un tv in stand-by è pari a 6/7 euro all’anno. Ovviamente potrà sembrare un costo ridicolo se lo si considera come singola voce di spesa. Ma ben sappiamo che in un’abitazione sono diversi gli apparecchi che abitualmente restano in modalità di attesa. Si pensi ad esempio al pc, alla stampante multifunzione, al subwoofer, al decoder, all’impianto surround e tanti altri elettrodomestici. Un semplice gesto quotidiano potrebbe invece evitare un inutile spreco di energia elettrica e di denaro.

