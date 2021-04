Per la Borsa di Milano potrebbe essere arrivato il momento tanto atteso e questo grazie a quanto è accaduto venerdì. Ma soprattutto grazie a una notizia che ha messo benzina nei motori dei mercati azionari. Ecco come approfittare subito della possibile esplosione rialzista della Borsa di Milano prima che schizzi del 100% grazie a questo evento sorprendente.

Nuovi record in vista per le Borse europee, compresa Milano

La seduta di venerdì permette di vedere sotto una nuova luce le prospettive della Borsa di Milano per le prossime settimane, e probabilmente mesi. Venerdì è accaduto un evento inaspettato. Dopo molte sedute di debolezza, improvvisamente Piazza Affari si è svegliata dal letargo. E si sono svegliate dal sonno anche le Borse europee. La Borsa tedesca ha terminato la settimana realizzando un nuovo record storico. Mentre l’indice Ftse Mib ha chiuso ad appena 200 punti dal massimo dell’anno. Considerato che il venerdì non è giornata particolarmente favorevole alle Borse, quello che è accaduto deve fare riflettere.

La notizia che ha stupito il mercato

Adesso analizziamo come potere sfruttare in chiave di guadagno quello che è accaduto nell’ultima seduta della scorsa settimana. Ma prima soffermiamoci un momento sui motivi del rialzo. Venerdì sui mercati è arrivata la notizia del dato del PIL cinese. Nel primo trimestre dell’anno è salito del 18% rispetto allo stesso periodo del 2020. Questo significa che l’economia di quel Paese è tornata a crescere a ritmi maggiori di quelli precedenti la pandemia.

Questo ha due conseguenze molto positive per l’economia europea e per quella italiana. La prima è che se la Cina sta correndo anche l’Europa presto inizierà a crescere con più decisione. Il secondo motivo riguarda l’export dei Paesi europei verso il Paese asiatico, che presto tornerà ad aumentare.

Come approfittare subito della possibile esplosione rialzista della Borsa di Milano prima che schizzi del 100% grazie a questo evento sorprendente

Come capire se per Piazza Affari è scattato il momento della riscossa? Ma, soprattutto, come cogliere quest’opportunità? Occorre prima di tutto osservare l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB). La soglia dei 25.000 punti è determinate. Superato quest’ostacolo i prezzi possono iniziare a correre. Quel livello potrebbe essere raggiunto già nella seduta di oggi se il Ftse Mib dovessero salire oltre 24.800 punti. Occorre però anche tenere in considerazione la possibilità di una nuova discesa. Se i prezzi dovessero scendere sotto 24.600 punti, arriverebbero a 24.400 punti. Se scendessero ulteriormente, calerebbero fino a 24.000 punti.

