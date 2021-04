Quanto costa usare un ferro da stiro con o senza caldaia e quanti watt dovrebbe avere un buon modello per uso domestico? Si pone interrogativi simili non solo il consumatore attento a non far aumentare gli importi delle bollette di energia elettrica. Ma anche chi non vuole rinunciare alla stiratura di alcuni capi e magari ha l’abitudine di accendere il ferro per stirare una sola camicia.

Di sicuro un ferro da stiro con una potenza di 2000 W consente di risparmiare minuti preziosi. Ma le donne hanno idea di quanto consuma un ferro da stiro in un’ora e quanta energia assorbe a seconda della potenza del modello che si possiede?

Il maggiore assorbimento di energia elettrica si verifica nel momento dell’accensione quando cioè inizia a riscaldarsi. Conviene pertanto, laddove possibile, scegliere le fasce orarie più convenienti per dedicarsi alla stiratura di più indumenti. Inoltre si potrebbe giocare di anticipo optando per cicli di lavaggio più delicati che non stropicciano eccessivamente camicie, t-shirt e pantaloni.

Sarebbe addirittura preferibile tirare fuori gli indumenti dall’asciugatrice un po’ prima che finisca il ciclo in modo da stirarli ancora umidi. Tutto ciò sempre nell’ottica del risparmio, ma le donne hanno idea di quanto consuma un ferro da stiro in un’ora? O si danno pena inutilmente con tanti piccoli stratagemmi semplicemente perché non ne conoscono gli effettivi costi? Ad esempio “È sorprendente quanti soldi si spendono per lavare i piatti con la lavastoviglie”, ma molte casalinghe lo ignorano del tutto.

Non è semplice individuare con esattezza quanto costa usare il ferro da stiro se non si possiede un wattmetro che rilevi i consumi. Ciò nonostante si può fare una stima dei consumi partendo dal presupposto che la potenza degli attuali ferri da stiro oscilla tra 600 e 3000 W. Consideriamo inoltre che dopo la fase di accensione in cui il ferro assorbe più energia, i consumi si attestano su una media di 1000 W. Si può pertanto desumere che, se il costo di 1 kWh è di 0,20 o 0.30 euro, in un’ora un ferro da stiro consuma fra i 20 e i 30 centesimi di euro. Se poi si ha una tariffa luce bioraria converrà attendere il fine settimana e le ore della sera per dedicarsi alla stiratura per abbatter i consumi.

