Chiunque di noi ha nella propria dispensa della cucina un “tubo” di carta d’alluminio. Presente in ogni casa, l’alluminio si utilizza normalmente per conservare i cibi sia dentro che fuori dal frigorifero.

La sua versatilità lo rende essenziale all’interno di ogni famiglia, soprattutto per coloro che sono soliti pranzare fuori casa. Anche i bar, ormai costretti all’asporto nelle zone rosse e arancioni, hanno cominciato a fare un grande uso di questo prodotto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia, esiste anche un altro modo di utilizzare l’alluminio che va oltre la classica cucina. E se dicessimo che possiamo usarlo quando facciamo il bucato? Questo metodo lascerà tutti senza parole.

Nessuno immagina che un semplice foglio di alluminio possa farci risparmiare tempo e denaro se lo usiamo in questo modo

Nella vita casalinga di tutti i giorni, siamo soliti fare il bucato utilizzando il detersivo, l’ammorbidente e l’igienizzante. Poi, non appena la lavatrice si arresta, stendiamo i nostri capi e una volta asciutti li stiriamo accuratamente.

Se ci riflettiamo a fondo, questi gesti normali e innocui ci fanno sprecare tempo e denaro. Alcuni di questi prodotti e gesti, poi, sono certamente più dispendiosi di altri e ci riferiamo all’ammorbidente ed alla stiratura.

Oggi, Noi della Redazione suggeriamo un metodo tanto semplice quanto efficace per rendere i nostri lavaggi più economici e celeri. Difatti, basta mettere in lavatrice insieme ai panni un foglio di alluminio accartocciato per ottenere vestiti morbidi come con l’ammorbidente. Ciò accade perché l’alluminio attrae l’elettricità statica ed evita che i vestiti si induriscano.

Due effetti in uno

È proprio grazie a questo risultato che i capi, più morbidi e meno sgualciti, saranno anche più facili da stirare permettendoci di accelerare i tempi. Nessuno immagina che un semplice foglio di alluminio possa farci risparmiare tempo e denaro se lo usiamo in questo modo pratico e forse insospettabile.

Insomma, un effetto incredibile che ci sarà di grande aiuto nelle faccende di tutti i giorni.

Semplificarsi la vita è molto più facile di quanto si possa immaginare e noi della Redazione siamo qui per suggerire qualche piccolo trucco.