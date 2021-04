La maggior parte dei miliardari degli Stati Uniti è composta da persone che si sono fatte dal nulla, i cc.dd. self made. Il loro reddito annuale si aggira intorno ai 3.000 miliardi di dollari circa. Questo è il target dei più ricchi d’America, ossia dei membri della Forbes 400, la celebre classifica dei milionari.

La curiosità che sorge rispetto ai dati pubblicizzati è, principalmente: “come hanno fatto queste persone, partendo dal nulla, a diventare così ricche?”. Si pensi a Donald Trump, Jeff Bezos, Bill Gates ecc. A maggior ragione, per coloro che sono partiti da zero, il successo è stato ancora più incredibile e inaspettato e , in essi, in parte, possiamo finire per identificarci.

Infatti, il loro segreto potrebbe diventare il nostro. E spianarci la strada verso il successo. Sicché, in questa sede, ci occuperemo proprio degli 8 formidabili segreti che si nascondono dietro a quei miliardari di Wall Street che, partendo dal nulla, hanno raggiunto la vetta più alta del successo.

I cc.dd. self made, cioè coloro che si sono fatti da soli, come si suol dire, ammontano, addirittura, all’86% dei miliardari. Sicché, una recente indagine, condotta da Fidelity Investment, ha messo a punto talune regole che faciliterebbero la scalata verso il successo.

Le regole che se seguite agevolano la scalata al successo

Ecco svelati gli 8 formidabili segreti che si nascondono dietro a quei miliardari di Wall Street che, partendo dal nulla, hanno raggiunto la vetta più alta del successo!

a) redigere un progetto e attenersi scrupolosamente allo stesso;

b) risparmiare, sempre, almeno il 10% dello stipendio;

c) prefissarsi degli obiettivi ed un percorso da seguire, per raggiungere i risultati, di volta in volta;

d) vivere al di sotto delle proprie possibilità;

e) lavorare in proprio. Infatti, secondo il The Economist, circa metà dei milionari presenti sul nostro pianeta ha fatto fortuna attraverso la propria impresa;

f) rimanere concentrati e mantenere l’equilibrio, anche di fronte alle difficoltà;

g) frequentare milionari per carpire il loro modo di pensare e le loro tecniche e, quindi, trarne insegnamenti;

h) infine, il denaro deve essere sempre considerato il risultato e non l’obiettivo.

Ecco, dunque, svelati gli 8 formidabili segreti che si nascondono dietro a quei miliardari di Wall Street che, partendo dal nulla, hanno raggiunto la vetta più alta del successo.

Queste, le regole stilate sulla scorta delle indicazioni fornite dagli stessi miliardari. Gli ambiti e i settori, invece, nei quali, statisticamente, si è raggiunto maggior successo sono stati quelli della finanza e degli investimenti.

A questi due, si aggiunge quello della tecnologia. Si pensi, ad esempio, a Bill Gates, che opera nell’industria tech e della rete, oppure a Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook. Sempre in un settore simile, si è affermato, il più ricco d’America e del mondo, ossia il fondatore di Amazon: Jeff Bezos.