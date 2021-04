Basta un bicchiere di vodka sul davanzale per risolvere in un attimo questo fastidiosissimo problema

In moltissime case italiane è presente, solitamente in salotto, un luogo adibito per conservare i superalcolici e gli amari. Difatti se assunti con moderazione e senza esagerare, non c’è niente di male ad avere una piccola scorta personale di liquori e distillati. Che sia per offrire un digestivo agli ospiti dopo la cena o per concedersi un’aperitivo pomeridiano, i vantaggi sono tanti. Potremmo però rimanere sorpresi nello scoprire che alcuni di questi superalcolici possono aiutarci in casa anche in altri modi. Oggi ne scopriremo uno. Infatti andremo a vedere perché basta solo un bicchiere di vodka sul davanzale per risolvere in un attimo questo fastidiosissimo problema.

Più utilizzi

La vodka è uno dei superalcolici più diffusi al mondo e dunque, ovviamente, anche nel nostro paese. In molti preferiscono berla liscia, ovvero senza l’accompagnamento di nessun altro ingrediente. Altri invece ritengono necessaria l’aggiunta di altre componenti al fine di gustarsela appieno. Oltre a berla però, questo liquido si rivela fenomenale anche in altre circostanze. Come ad esempio in quella di cui ci siamo occupati poco tempo fa in questo articolo. Ma anche come in quella che andremo a svelare oggi. Vediamo di che si tratta. Dunque ecco il motivo per cui basta solo un bicchiere di vodka sul davanzale per risolvere in un attimo questo fastidiosissimo problema.

Doppio effetto

Che le temperature si stiano alzando ogni giorno che passa è ormai sotto gli occhi di tutti. Per questo motivo tra poco faremo arieggiare più le nostre case, con le finestre che quindi resteranno aperte per un tempo notevolmente maggiore. Dunque i problemi che andremo ad affrontare in casa, innanzitutto, saranno quelli che vedono la costante presenza di mosche. E, tra pochi mesi, anche delle zanzare. Ebbene, probabilmente in pochissimi lo hanno già scoperto, ma per far si che questi insetti non entrino dentro l’appartamento dovremmo affidarci proprio a questa bevanda.

Difatti consigliamo di riempire un bicchiere con la vodka e lasciare quest’ultimo per qualche ora sul davanzale della finestra. Il superalcolico fungerà da repellente contro mosche e zanzare in maniera estremamente efficiente, per due motivi. Innanzitutto per l’odore, considerato a dir poco insopportabile da questi animali. E in secondo luogo per il colore del distillato che rifletterà i raggi solari, infastidendo gli insetti anche sul piano visivo. Per quest’ultima ragione consigliamo di utilizzare un bicchiere trasparente.