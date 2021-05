Gustosissima focaccia con asparagi e zucchine pronta in solo 10 minuti e grazie all’ingrediente segreto il suo sapore è pazzesco 

Ultimamente sul web circolano molte ricette e tutte saporite con le verdure del momento. Ma, bisogna provare la gustosissima focaccia con asparagi e zucchine pronta in solo 10 minuti e grazie all’ingrediente segreto il suo profumo e sapore è pazzesco. Una ricetta che richiede davvero poco impegno ma il suo risultato supera tutte le aspettative.

Un esplosione di sapori con asparagi e zucchine

La focaccia asparagi e zucchine è un mix di ingredienti genuini con un’esplosione di sapori. Inoltre, è leggera e può essere consumata a pranzo o cena. Ideale da portare anche in ufficio come spuntino. Ed ecco gli ingredienti per preparare la gustosissima focaccia con asparagi e zucchine pronta in solo 10 minuti e grazie all’ingrediente segreto il suo profumo e sapore è pazzesco.

Ingredienti per quattro persone

La focaccia con asparagi e zucchine ha un profumo e un sapore speciale perché contiene un ingrediente segreto. In realtà è un ingrediente usato spesso nelle ricette di ogni tipo. Si tratta del profumatissimo basilico. Ma andiamo per gradi e iniziamo dagli ingredienti per poi arrivare a servire la nostra focaccia.

Elenco degli ingredienti:

a) pasta per pizza (già pronta o preparata in casa);

b) un mazzetto di asparagi;

c) due zucchine;

d) 250 gr di mozzarella;

e) 30 gr di burro;

f) due/tre cucchiai di panna;

g) due cucchiai di olio;

h) basilico, pepe e sale, quanto basta.

Per ottenere un pasta per fatta in casa esiste un segreto che pochi conoscono per una lievitazione perfetta

Preparazione

Iniziamo con eliminare la parte dura degli asparagi, tagliare a pezzetti facendo attenzione a lasciare le punte intatte. Friggere nel burro per sette minuti, finché diventeranno teneri. Se si asciugano troppo, aggiungere qualche cucchiaio di acqua. Poi, tagliare a rondelle sottilissime le zucchine, salare e pepare a piacere. Infine, immergerle in olio e spezzettare sopra il basilico, lasciare marinare per dieci minuti.

Nel frattempo, ungere una teglia rotonda con un poco di olio e stendere la pasta da pizza pronta o preparata in casa. Salare e pepare a piacere e cuocerla per cinque minuti in forno a 200 gradi.

Poi, affettate la mozzarella e distribuitela sulla focaccia, poi aggiungere le zucchine e gli asparagi. Bagnare il tutto con la panna e cuocere per circa 10/15 minuti.

Togliere dal forno e servirla guarnendola di basilico fresco.