Attualmente non sono in previsione altre aperture. Ma a Londra Amazon ha aperto il suo primo salone da parrucchiere. Chissà… se il salone dovesse avere successo, potremmo ritrovarci anche in Italia con un parrucchiere all’ultima tecnologia, ops… all’ultima moda!

Il plus dell’Amazon Salon ospitato in uno stabile su Brushfield Street, non distante dal quartier generale di Amazon, è proprio la tecnologia.

Immaginiamo di poter vedere in anteprima come sta una colorazione di capelli con il nostro viso in realtà aumentata! All’Amazon Salon si sperimentano queste innovazioni ma non solo.

Addio alle riviste. Mentre i clienti saranno seduti sulla poltrona per la piega o la permanente potranno essere intrattenuti da tablet fire e allietare l’attesa in questo nuovo modo.

Infine l’Amazon Salon è dotato della tecnologia point-and-learn. I clienti semplicemente indicando un prodotto esposto su uno scaffale, avranno a disposizione sul proprio tablet tutte le informazioni del prodotto. Video, animazioni e un QR scansionabile permetteranno di conoscere il prodotto nel dettaglio. E di acquistarlo direttamente su Amazon UK.

Sembra bizzarro e non poco ma presto anche in Italia grazie ad Amazon andremo dal parrucchiere hi-tech?

Al momento non abbiamo notizie a riguardo ma un po’ di Italia in questo progetto c’è già.

Lo staff che lavorerà nei 140 mq dell’Amazon Salon è una garanzia di professionalità grazie a un’italiana.

Il servizio, infatti, verrà curato dagli hair stylist di Elena Lavagni, autorevole esperta di settore. Si pensi che la Lavagni oltre a dei propri saloni indipendenti, gestisce lo store presso Bulgari Hotel di Londra. Inoltre da anni segue il parrucco per diverse mostre cinematografiche tra cui il Festival di Cannes.

A livello di design interno la priorità è stata data alla sicurezza con postazioni molto distanti l’una dall’altra. Poltroncine comodissime. E per l’area reception molto colore.

Sebbene fortemente improntato alla tecnologia, l’ambiente dell’Amazon Salon non si discosta molto da quello di un normale parrucchiere.

Scordiamoci postazioni futuristiche, stile navicelle spaziali. IL primo salone della piattaforma di e-commerce è invece molto rassicurante e piacevole.

Se l’esperimento, attualmente ancora riservato ai dipendenti, dovesse incontrare il favore del pubblico, chissà che non aprano altri saloni.

Se così fosse, sembra bizzarro, e non poco, ma presto, anche in Italia, grazie ad Amazon, andremo dal parrucchiere hi-tech!