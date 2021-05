“Attualmente mi godo una relazione con due uomini fantastici: ciocco e lato”, si diceva in Bridget Jones. Beh, questo cibo può essere davvero di compagnia nelle notti solitarie o noiose. Questo lo sappiamo tutti bene. Il cioccolato, infatti, ha un potere afrodisiaco e i più golosi sanno quanto sia difficile farne a meno. Ovviamente, non possiamo abusare di questo alimento. Ma ciò che possiamo fare per godercelo al massimo è scegliere quello giusto, che in pochi riescono ad indovinare. Infatti, nessuno compra questo cioccolato che è il più gustoso e buono che ci sia, e facciamo davvero un grandissimo errore.

Ne esistono vari tipi

Il cioccolato ha tantissime forme e altrettanti gusti. C’è quello al latte, quello al cacao, quello alla nocciola, alle mandorle, quello bianco e così via. Insomma, la scelta è davvero vastissima. E, proprio per l’ampia gamma di gusti, dobbiamo riconoscere quello giusto per noi. Gli esperti, infatti, hanno individuato il migliore in assoluto che in pochissimi comprano. Questo sarà, per certo, il nostro nuovo cioccolato preferito.

Ecco qual è il cioccolato giusto da scegliere

Siamo curiosi di scoprire quale sia la scelta giusta? Bene, in realtà è molto semplice. Dovremo controllare gli ingredienti. Infatti, il cioccolato migliore è quello che presenta il 25% di polvere di cacao, o sostanza secca. Inoltre, il più buono sarà sicuramente quello che tra gli ingredienti indica anche il 18% di sostanza grassa. In questo caso ci riferiamo al burro di cacao. Sono delle norme di qualità che il cioccolato migliore avrà sicuramente. Perciò, ci basterà controllare principalmente questi due elementi e poi scegliere il gusto che preferiamo!

