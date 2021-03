Tanti pensano che il cioccolato sia il nemico giurato della pelle. E, sicuramente, se ne mangiamo a grandi quantità, questa teoria è completamente vera. Ma questo cibo ha tante proprietà che possono essere positive per il nostro viso, ma che sono ancora poco conosciute. Infatti, nessuno sa che il cioccolato in realtà può essere il migliore amico della nostra pelle! E invece può diventare un grandissimo alleato! Già in questo nostro precedente articolo ne avevamo sottolineato alcune proprietà. E oggi vogliamo consigliarne altre che potranno tornarci davvero utili.

Gli ingredienti che ci serviranno per una deliziosa ed efficace maschera al cioccolato

Con il cioccolato, potremo creare una potentissima maschera naturale che renda il nostro viso perfetto e levigato. Per farlo, ci serviranno:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

a) 2 cucchiai di cacao in polvere;

b) 15 gr di gel di aloe vera

c) 4 gocce di olio essenziale di lavanda

d) 10 gocce di estratto di malva

Gli ingredienti che abbiamo appena indicato, daranno vita a una maschera che renderà la nostra pelle più liscia e giovane. Basta solo sapere come usarli!

Ecco come applicare la maschera per avere sempre una pelle perfetta

Per prima cosa, prendiamo una ciotola e versiamo al suo interno i 15 gr di aloe vera e i 2 cucchiai di cacao in polvere. Dopo aver mescolato e aver fatto amalgamare i due ingredienti, aggiungiamo prima le 4 gocce di olio essenziale di lavanda. Successivamente, sarà il turno di mettere anche le 10 gocce di estratto di malva. Continuiamo a mescolare il composto e lasciamo riposare per un paio di minuti. Ora, distribuiamolo in modo uniforme su tutta la faccia. Lasciamo in posa per almeno 15 minuti e risciacquiamo il nostro viso con un detergente delicato che possa far rilassare la nostra pelle.

Nessuno sa che il cioccolato in realtà può essere il migliore amico della nostra pelle! Ma ora che abbiamo queste informazioni, potremo sfruttarle al meglio. Il nostro viso ci ringrazierà sicuramente!