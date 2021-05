In questo periodo, chiunque si ritrovi con qualche chilo in eccesso, è solito seguire una vera e propria routine: precipitarsi sul web in cerca di qualche formula magica per un dimagrimento veloce. Seguiamo video tutorial per esercizi fisici a volte al limite delle nostre capacità. In realtà sappiamo tutti bene che un percorso di cambiamento richiede tempo e sacrifici. Non è possibile, in meno di un mese, ritrovarsi in forma smagliante senza fare delle rinunce. E quando i chili sono veramente di troppo, a volte ci scoraggiamo e molliamo tutto prima ancora di cominciare .Abbiamo bisogno di un cambiamento a livello fisico e psichico. Ecco perché è necessario seguire un percorso completo per ottenere un fisico straordinario e mantenerlo nel tempo.

Cambiare dentro e fuori per piacersi di più

I progressi nel campo della medicina sono molteplici. In campo nutrizionale è risaputo che a ridosso della stagione estiva arrivano le fast-diete fai da te. Su questo punto, non c’è niente di più sbagliato, in quanto il parere di un medico è sempre necessario. Quello che colpisce quest’anno, è un rivoluzionario metodo di dimagrimento pluridisciplinare. Questo combina il tradizionale percorso dimagrante ad attività fisica, supporto psicologico e dritte giornaliere da utilizzare per una soddisfazione totale.

Vediamo nel dettaglio il percorso da intraprendere

Questo metodo, che sta spopolando sul web in quanto seguito da star, influencer o persone comuni è chiamato META. È l’acronimo della frase inglese Medical Education Transform Action, che promette una radicale trasformazione.

Il metodo è stato progettato in 6 fasi, di seguito riassunte:

fase di diagnosi in cui, in colloquio con il paziente, vengono, studiate le abitudini alimentari e fisiche del paziente per la scelta dell’approccio migliore;

fase nutrizionale, più medica, si eseguono gli esami sullo stato di salute generale;

assegnazione del protocollo, in base agli esiti delle fasi precedenti, si disegna una dieta non troppo rigida. Inoltre si consigliano esercizi ginnici costanti affiancati a sedute di psicoterapia;

fase del mantenimento, in cui si consolidano le buone abitudini apprese.

Beauty & Style, con l’aiuto di esperti del settore, si prefigge di curare l’aspetto esteriore del paziente;

fase Food & Life con cui vengono insegnate ricette quotidiane da utilizzare costantemente. Ricette light che soddisfano i palati più esigenti.

