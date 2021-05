Ci sono alcuni ingredienti utilizzati in cucina che hanno una grande versatilità. È il caso del bicarbonato, dell’aceto (consultare qui) e della maizena.

La maizena, conosciuta anche come amido di mais, è un elemento di fondamentale importanza in cucina. Si tratta di una polvere ricavata dalla macinazione del chicco di mais.

Oltre ad essere utilizzato come componente di moltissime ricette è utilissimo anche sfruttato per la cura del corpo.

Infatti, come per gli altri, anche la maizena può tranquillamente passare dall’utilizzo in cucina a quello in bagno.

L’utilizzo di questo ingrediente è sorprendente, sarà il nostro perfetto alleato sui capelli e sul viso.

Ma come utilizzare l’amido di mais? Nessuno ci pensa ma per capelli splendenti a costo zero basta questo incredibile ingrediente usato in cucina.

Ci si dilungherà in seguito ma per adesso basti sapere che sarà perfetto utilizzato come impacco idratante per capelli, shampoo secco o maschera antibrufoli.

Impacco idratante

L’impacco idratante per capelli, anche ricci, dovrà essere applicato come maschera prima dello shampoo. Sarà necessario tenerla in posa per circa un’ora per ottenere un risultato sorprendente.

È un ottimo modo per rendere i capelli ricci definiti e facili da pettinare. Per produrre in casa questa maschera si consiglia di unire acqua e due cucchiaini di amido di mais in un pentolino. Mescolare mentre si fa scaldare il tutto e lasciare raffreddare prima di utilizzarlo. Nel caso in cui si voglia si potrà aggiungere qualche goccia di olio di Argan. Dopo circa un’ora bisognerà risciacquare il tutto.

Sarà, poi, perfetto abbinato al bicarbonato per cercare di risolvere i problemi dei capelli grassi. Il composto andrà applicato utilizzando un piccolo pennello o utilizzando le dita. Lasciare agire per circa tre quarti d’ora prima di risciacquare.

Shampoo secco

Un ulteriore utilizzo dell’amido di mais sarà quello di shampoo secco. Utilizzato su capelli mediamente sporchi ne saranno sufficienti un paio di cucchiai da lasciare agire per qualche minuto. Ecco perché nessuno ci pensa ma per capelli splendenti a costo zero basta questo incredibile ingrediente usato in cucina.

Maschera antibrufoli

Utilizzare l’amido di mais come maschera sul viso aiuterà a combattere la presenza di brufoli. Creare la maschera unendo tre cucchiai di amido di mais, due cucchiai di acqua e qualche goccia di limone. Dopo aver mescolato il tutto applicare sul viso lasciando agire per circa cinque minuti prima di sciacquare.