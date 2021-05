Bere il tè oltre a far bene alla salute e diventata una abitudine per regalarci un momento di relax. Ma la bustina di tè dopo consumata non la buttiamo, perchè nasconde tantissime proprietà e può essere riciclata. Infatti, ci sono 5 modi incredibili per riciclare le bustine di tè da utilizzare anche in cucina ed ottenere carne morbida da sciogliersi in bocca. Il tè contiene toni acidi che possono essere sfruttati per la pulizia della casa ma anche per le ricette in cucina. Ma andiamo per gradi e verifichiamo tutte le possibilità di utilizzo.

I modi per riciclare le bustine del tè

Riciclare le bustine del tè è molto più semplice di quanto si possa immaginare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Esistono 5 modi incredibili per riciclare le bustine di tè da utilizzare anche in cucina ed ottenere carne morbida da sciogliersi in bocca. Infatti, per stupire gli ospiti e presentare un taglio di cane morbido la soluzione perfetta è utilizzare bustine di tè riciclate.

Il tè contiene tannini naturali che sono una valida alternativa al vino rosso per la marinatura. Oltre ad essere un’alternativa economica da non sottovalutare, il sapore della carne sarà diverso, più morbido e gustoso con risultati eccezionali.

Come utilizzare le bustine di tè riciclate per la marinatura della carne? Il metodo è molto semplice. Bisogna far bollire il tè per cinque minuti. Poi, aggiungere due cucchiai di zucchero di canna e infine, versare la miscela ottenuta sulla carne. Procedere con la cottura secondo la ricetta.

Altri rimedi naturali

Le bustine di tè da riciclare si possono utilizzare in tanti modi:

a) pulizia del water e piatti: mettere alcune bustine nel water e lasciare agire tutta la notte. Poi, la mattina strofinare e tirare lo sciacquone, le macchie andranno via;

b) pulire i tappeti: per togliere i cattivi odori dal tappeto di casa utilizzare le bustine di tè usate, cospargendo il contenuto sul tappeto. Poi, lasciare agire per 30 minuti e dopo, con l’aspirapolvere togliere tutto;

c) pulire i vetri: riscaldare una tazza di tè oppure rifarlo con la bustina già usata. Poi, diluirlo con acqua e spruzzare sui vetri. Utilizzare un panno asciutto per pulire. L’effetto è assicurato.

d) fertilizzante per le piante: utilizzare le bustine di tè usate nei vasi dei fiori, aprire e cospargere il contenuto nel vaso. I fiori acquisteranno bellezza e colore.