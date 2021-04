È comprovato che nella nostra vita quotidiano scartiamo una gran parte di alimenti (e non solo) che non hanno finito di donarci le loro proprietà. Attenendoci agli scarti alimentari, sono tantissimi quelli che finiscono anzitempo nella spazzatura, quando potrebbero tornarci ancora molto utili. Con gli scarti alimentari si possono cucinare pietanze da leccarsi i baffi, ma possiamo anche risolvere problematiche di salute e benessere. È il caso di oggi: in questo articolo parleremo di una verdura che trasferisce all’acqua in cui viene cotta delle proprietà davvero strabilianti. Nessuno butterà più l’acqua di cottura di questa verdura una volta scoperto che bevendola ogni mattina vedrà effetti miracolosi sul girovita.

Una verdura di stagione dalle mille proprietà

È primavera inoltrata, la stagione della rinascita della vita. Durante questi mesi abbiamo a disposizione tantissime verdure di stagione che dobbiamo assolutamente inserire nella nostra dieta. Una di queste è senza dubbio il carciofo. Superato lo scoglio di pulirlo a dovere (abbiamo spiegato come farlo in modo semplici in questo articolo), il carciofo è un alimento irrinunciabile per varie ragioni. A parte il gusto, il carciofo è ricco di vitamina B e C, di sali minerali, fibre e ferro. Inoltre ha una grande quantità di cinarina, un principio attivo che salvaguarda il benessere del nostro fegato. Per questo, mangiare carciofi significa prendersi cura del nostro corpo e ripulire il nostro organismo. Il problema è che molte di queste proprietà si disperdono in cottura. Ecco perché non dovremmo mai buttare l’acqua dei carciofi.

Visto che molte proprietà del carciofo si disperdono in fase di cottura, è bene “intrappolarle” nell’acqua di cottura. Preparare l’acqua di carciofo è semplice, basta lasciar lessare 3 o 4 carciofi in un litro d’acqua con qualche spicchio di limone. Bere un bicchiere d’acqua di carciofo al mattino ha un potente effetto detox. Il risultato è che il nostro girovita si sgonfierà a vista d’occhio, già dopo due o tre settimane. Unica accortezza è quella di consultare un medico nel caso in cui stiamo assumendo dei farmaci. I principi del carciofo potrebbero interferire con la funzionalità delle medicine.