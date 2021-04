Sono innumerevoli i vantaggi di una dieta alimentare iposodica soprattutto per chi desidera dimagrire velocemente prima dei mesi estivi. Forse non tutti lo sanno, ma davvero “È sorprendente quanti chili si perdono in pochi giorni se si smette di mangiare sale per 48 ore”. Non si tratta certo di una prova eroica che soli in pochi potrebbero superare. Perché di fatto esistono erbe e verdure saporite come cipolle, capperi, olive ecc. con cui è possibile insaporire le pietanze evitando il sale. È incredibile quanto sia semplice eliminare il sale e sostituirlo degnamente in modo da non dover sacrificare il palato e rinunciare al gusto. Ecco di seguito 3 ricette veloci e sfiziose per mangiare senza sale e combattere ritenzione idrica e ipertensione senza il ricorso ai farmaci.

È abitudine di molti insaporire i piatti da degustare con l’aggiunta di clorulo di sodio, ossia il sale da cucina che spesso esalta il gusto di alcune particolari pietanze. Non convince molto l’idea di servire un merluzzo senza un pizzico di sale così come tanti altri cibi che di per sé non presentano un gusto deciso. Pur tuttavia i nostri Esperti suggeriscono di sperimentare 3 ricette veloci e sfiziose per mangiare senza sale e combattere ritenzione idrica e ipertensione. La prima strategia da adottare consiste nella preparazione di salse a base di erbe aromatiche sia per arrosti che per zuppe. Oltre alle proprietà benefiche di timo, origano, salvia, basilico, menta, maggiorana non si deve sottovalutare il potere di esaltare alcune pietanze.

3 ricette veloci e sfiziose per mangiare senza sale e combattere ritenzione idrica e ipertensione

La prima ricetta suggerisce la preparazione in pochi minuti di un secondo piatto a base di carne bianca. Si tratta del pollo alle mandorle che richiede la cottura per 15 minuti di cosciotti o petti di pollo con 1 cipollotto. Per dare sapore alla carne si aggiungano delle mandorle non tostate, 3 o 4 cucchiai di salsa di soia e un po’ di zenzero grattugiato. La seconda ricetta che non prevede l’uso del sale richiede un tempo di preparazione e di cottura di soli 15 minuti. Gli ingredienti da procurarsi sono 70 grammi di farina senatore cappelli, 50 grammi di farina integrale o ai cereali.

Ad essi basterà aggiungere una noce di burro, 100 grammi di parmigiano e 60 grammi di olive verdi o nere a seconda delle preferenze. Mescolando questi ingredienti si otterrà un impasto omogeneo che si dovrà stendere con un mattarello per poi servirsi di un tagliapasta per realizzare formine. Sarà sufficiente posizionare le formine di pasta sulla carta forno e impostare la temperatura a 180° per poco meno di 15 minuti.

La terza ricetta

Per la terza ricetta si useranno invece i carciofi che hanno un basso contenuto di sodio, appena 47 mg contro per esempio i 100 mg presenti nel sedano.

Occorrono pochi minuti per preparare dei deliziosi carciofi al tofu e per 4 persone bastano 4 carciofi, due cucchiai di pangrattato, tofu, aglio e prezzemolo. Bisogna tagliare a fettine i carciofi e riporli in una ciotola con pepe, limone e olio extravergine di oliva. Nel frattempo si deve rosolare con aglio e olio il tofu e aggiungere il pangrattato fino a quando non diventa croccante. Si procede poi ad eliminare l’aglio dalla padella, a mescolare il tofu coi carciofi e ad aggiungere prezzemolo tritato a volontà. Inoltre è possibile servire la ricetta dei carciofi al tofu sia come piatto freddo che caldo. Quel che importa è la rapidità con cui si preparano queste 3 ricette veloci e sfiziose per mangiare senza sale e combattere ritenzione idrica e ipertensione.

