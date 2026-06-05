Come funziona l’IRPEF in busta paga: tutto quello che devi sapere

Guardare la propria busta paga a fine mese può rivelarsi un’esperienza frustrante quado si nota la differenza tra la cifra lorda pattuita e il netto che entra effettivamente sul conto corrente. Il principale responsabile di questo divario è l’IRPEF, l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, una tassa che per i lavoratori dipendenti viene gestita direttamente dall’azienda attraverso il meccanismo della ritenuta alla fonte. In pratica, il datore di lavoro opera come un intermediario con lo Stato, calcolando l’imposta mese per mese, trattenendola dallo stipendio e versandola direttamente alla casse pubbliche. Comprendere questo meccanismo non è solo un esercizio di curiosità, ma una necessità per valutare correttamente il proprio potere d’acquisto, capire come le riforme fiscali impattano sulle finanze personali e muoversi con consapevolezza nel mondo del lavoro.

Dal lordo agli scaglioni fiscali

Il calcolo delle tasse non avviene direttamente sulla retribuzione lorda iniziale. Prima viene sottratta la quota dei contributi previdenziali INPS per la pensione, e solo sulla cifra retante si applica l’IRPEF. Il sistema italiano si basa su un principio di progressività, il che significa che chi guadagna di più paga una percentuale via via più alta, ma attraverso un meccanismo a scaglioni. Questo vuol dire che il reddito viene diviso in fette: la prima quota paga il 23% fino a 28.000 euro, la seconda il 33% per chi ha il reddito nella fascia tra 28.000 e 50.000 euro, e il 43% per la quota di reddito che supera i 50.000 euro.

Dalle detrazioni al netto finale

Una volta calcolata la tassa teorica attraverso i vari scaglioni, si ottiene l’imposta lorda, un valore che tuttavia non corrisponde mai a quanto viene effettivamente trattenuto. Lo Stato concede infatti una serie di sconti, chiamati detrazioni fiscali, che riducono direttamente l’importo da pagare. Tra le più importanti inserite mensilmente in busta paga ci sono le detrazioni per il lavoro dipendente, che diminuiscono progressivamente all’aumentare del reddito per tutelare i salari più bassi, e quelle destinate a chi ha familiari a carico. Solo dopo aver sottratto questi sconti si ottiene l’imposta netta. A completare il quadro intervengono poi le addizionali regionali e comunali, piccole percentuali che variano a seconda del luogo di residenza. L’intero processo mensile si basa su stime provvisorie che trovano una quadratura definitiva solo con il conguaglio di fine anno nella busta paga di dicembre, il momento in cui l’azienda ricalcola tutto il reddito effettivamente percepito nei dodici mesi per correggere eventuali differenze e restituire il denaro pagato in più o trattenere le somme dovute.