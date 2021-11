Non serve né diploma né laurea per accedere alle 50 opportunità di lavoro come cameriere in diversi hotel di Roma. Contraddistinte da contratto part time a turni e requisiti richiesti davvero accessibili, sono offerte da Playhotel srl, società attiva nel settore alberghiero. In quanto cameriere di hotel, le mansioni riguardano la cura delle necessità della clientela e dell’igiene delle camere e degli spazi comuni. Vediamo di seguito nel dettaglio il ruolo finale, cosa serve per candidarsi e come inviare domanda.

Diversi hotel interessati in più zone di Roma

Fino al 28 Febbraio per candidarsi per uno dei 50 posti di lavoro aperti come cameriere di hotel su Roma. Le strutture interessate si trovano in varie zone della Capitale, quali Appia, Spinaceto, Marconi, San Lorenzo e Roma centro. C’è, quindi, diversa scelta sul luogo di lavoro finale, così come numerose sono le posizioni aperte. L’assunto si occuperà di diverse mansioni, quali il provvedimento all’igiene delle camere d’albergo e la pulizia e il riassestamento degli spazi comuni. Anche riordinare la biancheria è fra queste.

Preferibile avere licenza media, ma non è un requisito essenziale

Tuttavia, il motivo chiave che potrebbe convincerci ad inviare domanda riguarda i requisiti richiesti. Davvero pochi per la qualifica presentata ed accessibili ad una grossa fetta di persone. In particolare, requisito indispensabile è l’avere un’ottima padronanza della lingua italiana, pari al livello C1. L’esperienza pregressa nel settore alberghiero, come in alberghi, resort e Bed & Breakfast, è ben vista, così come il possedimento della licenza media. Nel gruppo dei requisiti preferenziali rientra anche un livello base di conoscenza della lingua inglese, pari al livello A2. Per quanto riguarda il tipo di contratto, i candidati verranno selezionati a tempo determinato e per lavorare part time con turni.

Fino al 28 Febbraio per candidarsi per uno dei 50 posti di lavoro aperti come cameriere

Gli interessati nei 50 posti di lavoro come cameriere di hotel potranno inviare domanda all’indirizzo email dedicato di Playhotel srl. Questo è info@playhotelnext.com . Alla richiesta tramite posta elettronica è necessario allegare il proprio curriculum vitae, con estensione doc o pdf e, preferibilmente, in formato Europass. È importante utilizzare come oggetto dell’email “50 CAMERIERI/E AI PIANI”, in modo che questa possa essere filtrata come domanda di lavoro.

